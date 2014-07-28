А чому "дурників"?
Якщо на міжбанку встановиться еквілібріум на курсах 27.ХХ чи весною 26.ХХ,то хто дурник?Той хто продаватиме по такому курсу,чи той,хто купуватиме.
В минулому році без адмінметодів курс сам дійщов до 25.ХХ.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:00
А чому "дурників"?
Якщо на міжбанку встановиться еквілібріум на курсах 27.ХХ чи весною 26.ХХ,то хто дурник?Той хто продаватиме по такому курсу,чи той,хто купуватиме.
В минулому році без адмінметодів курс сам дійщов до 25.ХХ.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:06
В нас до отримання траншу ЗВР становили менше 3 місяців імпорту,а це інший рівень ризиків для країни.
В грудні нам дали транш і ЗВР знову більше 3 місяців імпорту,але це ненадовго,бо з січня вони знову можуть танути.
А наступний транш може бути тільки в травні.
Доречі,в травні вже буде новий президент.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:15
На межбанке ежедневно крутятся смешные суммы и 100 мильонами можно развернуть курс в любую сторону (в зависимости от того почем вы их хотите продать или купить). НБУ активно этим пользуется, разово тратит (условно) 100 млн разворачивает курс, а потом стрижёт по 5-10 млн в день по более низкому курсу. Или не препятствует росту курса, а потом сливает подороже. Таким образом в 2018 он подстриг в закрома что-то около ярда.
Насчёт админметодов, бывало доходили до абсурда. Например в 2015 импортёра заставляли предъявить контракт по которому он собирается что-то импортировать. То есть заспасибо слить конкурентам поставщиков и цены (которых мы годы искали по всему Китаю).
С виду наперсточник тоже работает честно.
Василь-Рівне в игноре
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