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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1269127012711272
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:00

  vitaliian написав:
  tea написав:Тепер логічне питання - а навіщо зараз виходити і купувати по 28.Хх,якщо можна піднакопичити гривні і починати купувати з курса 27.ХХ.

А дураков продавать по 26.ХХ-27.ХХ всегда много?

А чому "дурників"?
Якщо на міжбанку встановиться еквілібріум на курсах 27.ХХ чи весною 26.ХХ,то хто дурник?Той хто продаватиме по такому курсу,чи той,хто купуватиме.
В минулому році без адмінметодів курс сам дійщов до 25.ХХ.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:06

  10/9/9 написав:
  tea написав:Кореспондент пише,що в бюджеті більше 400 млрд. заплановані на віддачу боргів і мінфін зара кожного дня скуповує валюту на міжбанку,щоб зробити розрахуй в лютому.
Моя логіка наступна.Мінфін в бюджеті запланував віддачу боргів у гривнях,а віддаватиме часто доларами,як,зокрема,і в лютому,коли віддавати великий платіж.


В бюджеті 400млрд щоб купити доляри і віддати борги 2019.
Питання, а нафіщо скуповувати доляри, коли резерви і так рекордні?

В нас до отримання траншу ЗВР становили менше 3 місяців імпорту,а це інший рівень ризиків для країни.
В грудні нам дали транш і ЗВР знову більше 3 місяців імпорту,але це ненадовго,бо з січня вони знову можуть танути.
А наступний транш може бути тільки в травні.
Доречі,в травні вже буде новий президент.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:15

  tea написав:А чому "дурників"?
Якщо на міжбанку встановиться еквілібріум на курсах 27.ХХ чи весною 26.ХХ,то хто дурник?Той хто продаватиме по такому курсу,чи той,хто купуватиме.
В минулому році без адмінметодів курс сам дійщов до 25.ХХ.


На межбанке ежедневно крутятся смешные суммы и 100 мильонами можно развернуть курс в любую сторону (в зависимости от того почем вы их хотите продать или купить). НБУ активно этим пользуется, разово тратит (условно) 100 млн разворачивает курс, а потом стрижёт по 5-10 млн в день по более низкому курсу. Или не препятствует росту курса, а потом сливает подороже. Таким образом в 2018 он подстриг в закрома что-то около ярда.

Насчёт админметодов, бывало доходили до абсурда. Например в 2015 импортёра заставляли предъявить контракт по которому он собирается что-то импортировать. То есть заспасибо слить конкурентам поставщиков и цены (которых мы годы искали по всему Китаю).

С виду наперсточник тоже работает честно.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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