А чому "дурників"?
Якщо на міжбанку встановиться еквілібріум на курсах 27.ХХ чи весною 26.ХХ,то хто дурник?Той хто продаватиме по такому курсу,чи той,хто купуватиме.
В минулому році без адмінметодів курс сам дійщов до 25.ХХ.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:00
А чому "дурників"?
Якщо на міжбанку встановиться еквілібріум на курсах 27.ХХ чи весною 26.ХХ,то хто дурник?Той хто продаватиме по такому курсу,чи той,хто купуватиме.
В минулому році без адмінметодів курс сам дійщов до 25.ХХ.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:06
В нас до отримання траншу ЗВР становили менше 3 місяців імпорту,а це інший рівень ризиків для країни.
В грудні нам дали транш і ЗВР знову більше 3 місяців імпорту,але це ненадовго,бо з січня вони знову можуть танути.
А наступний транш може бути тільки в травні.
Доречі,в травні вже буде новий президент.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:15
Пока НБУ со своей задачей справляется на 5+, дефолтов нет, банкротство только одно (втб), инфляция снизилась. Здравый смысл говорит, что нет в стране такого притока валюты, которое НБУ должно постоянно выкупать на межбанке, увеличивая объёмы закупок, чтобы кормить 9% проффитом держателей ОВГЗ и при этом отдавать долги из новых займов.
Это классическая пирамида. Если гривневые ОВГЗ напечатаем и погасим с % то для валютных рано или поздно просто не окажется необходимого количества валюты на рынке (кто сказал что экспорт будет постоянно расти?). Представляете каким будет курс, если аппетиты этого бегемота ОВГЗ постоянно растут? Он то и спровоцирует дефицит валюты и девальвацию. Валюту при таких долгах смогут купить не только лишь все.
При этом да, других "объективных причин для девала нет", как любят повторять на соседней ветке.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 січ, 2019 20:49, всього редагувалось 14 разів.
Василь-Рівне в игноре
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:23
прекрасно понимаешь, что бюджет-это бумажка(план по доходам/расходам)
и там реальных денег пока нет, а будет ли все 400, или только 300 или всего 150
есть различные варианты:
1) запланировали на ремонт дорог 40 млдр, но дали 12
2) можно занять через ОВГЗ
3) через евро бонды
на кону всё (и в том числе для главы НБУ)
поэтому не думаю, что НБУ будет ставить палки в колеса Минфину...справятся однозначно (вопрос какой ценой-20% или 22% по ОВГЗ)
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:44
Не забуваємо,що в цьому році ФРС буде ще двічі переглядати (підвищувати???) ставку.
Тому в другому півріччі чекаю не менше 22% по ОВДП.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:45
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:47
В Европе в частности, в общем конечно всё гораздо дороже чем у нас.Заезжал в в Германию, много чего было в евро столько же как у нас в гривнах.Но это только в общем.А если поискать и подумать, то действительно можно найти массу товаров и продуктов даже дешевле.Места знать нада. И это не говоря уже о том. что зайдя в супермаркет в Штутгарте бесплатно поели рекламной еды, а в Италии одноклассник работал, так рассказывал что вообще питались бесплатно они , т к продукты за пару дней до срока им отдавали из магазина безвозмездно.И качество вполне приемлимое, просто местные такое не покупают из за престижа.Ну это не призыв и не выход, но как пример.А то, что там растёт и много, то конечно дешевле. несмотря на уровень доходов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:50
Мы с Продиджи связались с руководством Кити групп и договорились на 15е поднять все котировки на минутку к 18_00, ну пообещали там им не помню даже что, ну нам они тоже пообещали, так что посмотрим...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:52
А шо ж Ви з Продіджі до цього не домовились поставити на хвилинку курс 31 грудня?
Кіті-груп не продається!!!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
У нас зарегулированная экономика поэтому индекс биг-мака к нам неприменим.
При таком доходе как у европейцев, у нас всё то же самое стоило бы в 2 раза дороже. По цепочке к потребителю всем нужно откашлять, какие то разрешения, сертификаты, услуги, платежи с дикими комиссиями. Читал историю что человек не мог получить сертификат для растаможки на свежую Вольво с неработающим омывателем фар. Типа по Украине омыватель фар обязательная опция.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 січ, 2019 21:01, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне в игноре
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