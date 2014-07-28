Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:47

vitaliian написав: uaprofi написав: GDV29 написав: Індекс Біг Мака: гривня виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу Індекс Біг Мака: гривня виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу



В Вене чизбургер - ровно 1 Евро. т.е разница с нами всего 4 грн.

раньше разница была всегда более существенной В Вене чизбургер - ровно 1 Евро. т.е разница с нами всего 4 грн.раньше разница была всегда более существенной

этот индекс чисбургеров профанация.



огурец тепличный

Украина 1,4 евро/кг

Испания 0,2 евро/кг

https://info.shuvar.com/price



Стоимость посевматериала и содержания теплицы условно одинаковые а разница цены продукта в 7 раз! Можно ещё много чего найти, что на западе стоит дешевле, чем у нас.



Пошлины, акцизы, коррупция, монополии, отсутствие овощехранилищ, цепочки посредников - отлично поднимают цену любого "украинского бигмака". этот индекс чисбургеров профанация.огурец тепличныйУкраина 1,4 евро/кгИспания 0,2 евро/кгСтоимость посевматериала и содержания теплицы условно одинаковые а разница цены продукта в 7 раз! Можно ещё много чего найти, что на западе стоит дешевле, чем у нас.Пошлины, акцизы, коррупция, монополии, отсутствие овощехранилищ, цепочки посредников - отлично поднимают цену любого "украинского бигмака".

В Европе в частности, в общем конечно всё гораздо дороже чем у нас.Заезжал в в Германию, много чего было в евро столько же как у нас в гривнах.Но это только в общем.А если поискать и подумать, то действительно можно найти массу товаров и продуктов даже дешевле.Места знать нада.И это не говоря уже о том. что зайдя в супермаркет в Штутгарте бесплатно поели рекламной еды, а в Италии одноклассник работал, так рассказывал что вообще питались бесплатно они , т к продукты за пару дней до срока им отдавали из магазина безвозмездно.И качество вполне приемлимое, просто местные такое не покупают из за престижа.Ну это не призыв и не выход, но как пример.А то, что там растёт и много, то конечно дешевле. несмотря на уровень доходов.