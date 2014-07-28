Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:05

Vitl написав: vitaliian написав: Vitl написав: несмотря на уровень доходов. несмотря на уровень доходов.

У нас зарегулированная экономика поэтому индекс биг-мака к нам неприменим.

При таком доходе как у европейцев, у нас всё то же самое стоило бы в 2 раза дороже. У нас зарегулированная экономика поэтому индекс биг-мака к нам неприменим.При таком доходе как у европейцев, у нас всё то же самое стоило бы в 2 раза дороже.

Я в теме крипты сделал замечание человеку, что он необоснованно применяет технический анализ к гривне(курсу).Он в ответ что то отморозил, но я уже не захотел ему грубить.ТА применим только к рыночным движениям, а у нас НЕ рыночные Я в теме крипты сделал замечание человеку, что он необоснованно применяет технический анализ к гривне(курсу).Он в ответ что то отморозил, но я уже не захотел ему грубить.ТА применим только к рыночным движениям, а у нас НЕ рыночные

Каждый день находятся умники которые думают что любой график поддаётся прогнозам. На эту тему столько воды льётся. Вот шёл бы человек в бизнес или в политику, когда возьми посади 100 спецов угадывать трэнды и греби все деньги мира экскаватором. Крипта туда же, я всегда спрашивал майнеров, что бы было если все люди мира перестали работать и стали майнить? Никто не смог ответить. Человек вырастил картошечку ну и фиг что она стоит 5 грн (а не 4к$ как биток), её же не обязательно продавать, можно кушать. Что делать с криптой если её перестанут покупать? Даже в сортире на стену не приклеишь.Цену актива в итоге определяет его полезность, а не реклама или истерия.