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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:56
vitaliian
При этом да, других "объективных причин для девала нет", как любят повторять на соседней ветке.
Да, конечно
Если учесть, что в прошлый бюджет закладывали 29,3.Если посмотреть, что уже с конца августа 2018 курс приблизился к 28 и не раз его пересекал, то каким чудом в наступившем году курс сможет удержаться на этих самых 28.Так считают только гривнепатриоты, которым точка сидения не даёт покоя.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:58
tea
А шо ж Ви з Продіджі до цього не домовились поставити на хвилинку курс 31 грудня?
Кіті-груп не продається!!!
Тогда ещё не был налажен тесный контакт
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:01
vitaliian написав: Vitl написав:
несмотря на уровень доходов.
У нас зарегулированная экономика поэтому индекс биг-мака к нам неприменим.
При таком доходе как у европейцев, у нас всё то же самое стоило бы в 2 раза дороже.
Я в теме крипты сделал замечание человеку, что он необоснованно применяет технический анализ к гривне(курсу).Он в ответ что то отморозил, но я уже не захотел ему грубить.ТА применим только к рыночным движениям, а у нас НЕ рыночные
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:05
Vitl написав: vitaliian написав: Vitl написав:
несмотря на уровень доходов.
У нас зарегулированная экономика поэтому индекс биг-мака к нам неприменим.
При таком доходе как у европейцев, у нас всё то же самое стоило бы в 2 раза дороже.
Я в теме крипты сделал замечание человеку, что он необоснованно применяет технический анализ к гривне(курсу).Он в ответ что то отморозил, но я уже не захотел ему грубить.ТА применим только к рыночным движениям, а у нас НЕ рыночные
Каждый день находятся умники которые думают что любой график поддаётся прогнозам. На эту тему столько воды льётся. Вот шёл бы человек в бизнес или в политику, когда возьми посади 100 спецов угадывать трэнды и греби все деньги мира экскаватором. Крипта туда же, я всегда спрашивал майнеров, что бы было если все люди мира перестали работать и стали майнить? Никто не смог ответить. Человек вырастил картошечку ну и фиг что она стоит 5 грн (а не 4к$ как биток), её же не обязательно продавать, можно кушать. Что делать с криптой если её перестанут покупать? Даже в сортире на стену не приклеишь.
Цену актива в итоге определяет его полезность, а не реклама или истерия.
Василь-Рівне в игноре
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vitaliian
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:54
vitaliian
Давай не будем о крипте.Тебе как хорошему коллеге я много написал бы о ней. но не место да и не нужно это.В самой основе ты прав. но заглянув глубже. там открываются другие возможности и назначения.Если коротко. то крипту не нужно ни выращивать и есть. ни клеить куда то.Её нужно торговать.Нет актива равного ей по волатильности.А современные международные биржи добавляют ещё и приличную ликвидность.А я добавлю ещё и огромный риск.Кого такое блюдо устраивает. тот его употребляет и обожает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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