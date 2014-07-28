Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:53

vitaliian написав: Vitl написав: .В самой основе ты прав. но заглянув глубже. там открываются другие возможности и назначения .В самой основе ты прав. но заглянув глубже. там открываются другие возможности и назначения Я вообще противник денег как меры стоимости. Как средства расчёта да. Мера стоимости это полезность актива. Почему в Украине машинист электровоза получает меньше, чем в Германии? От него меньше пользы? Просто гривна стоит дешевле евро и мы все у неё в заложниках. Это абсурд когда меру пользы определяет... средство расчёта. Фантики и циферки на пользу от деятельности (или актива) не влияют и определять её эквивалент ценности не могут. Я вообще противник денег как меры стоимости. Как средства расчёта да. Мера стоимости это полезность актива. Почему в Украине машинист электровоза получает меньше, чем в Германии? От него меньше пользы? Просто гривна стоит дешевле евро и мы все у неё в заложниках. Это абсурд когда меру пользы определяет... средство расчёта. Фантики и циферки на пользу от деятельности (или актива) не влияют и определять её эквивалент ценности не могут.

Ты говоришь как многое большинство, стандартно.при этом или не хочешь или не знаешь. что многое к чему относишься более положительно по сути то же самое.всё зависит от восприятия и приоритетов.Слишком глубоко не буду...Например, фиатные деньги это типа настоящие и обеспечены.Тогда проще, одно количество гривен обеспечено. а если напечатать вдвое больше то уже и не обеспечено.далее. эмитент фиатных денег государство, а крипты частники.А что есть государство, это те же частники. переодетые в униформу.И они на постах лоббируют свой интерес.Пирамиды, это не только крипта. это многое другое, и гривна и доллар и рубль и пенсионный фонд и ещё всё подряд.только одни пирамиды завуалированы и поддерживаются властьимущими а другие децентрализованы.Т е по сути всё это одно и тоже.Нет не подумай, я не сторонник криптошизиков. которые уже собрались крипту на хлеб намазывать вместо еды.Но однозначно это актив. который займёт определённую нишу в жизни и от этого уже никуда не деться.