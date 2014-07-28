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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:56
vitaliian
При этом да, других "объективных причин для девала нет", как любят повторять на соседней ветке.
Да, конечно
Если учесть, что в прошлый бюджет закладывали 29,3.Если посмотреть, что уже с конца августа 2018 курс приблизился к 28 и не раз его пересекал, то каким чудом в наступившем году курс сможет удержаться на этих самых 28.Так считают только гривнепатриоты, которым точка сидения не даёт покоя.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:58
tea
А шо ж Ви з Продіджі до цього не домовились поставити на хвилинку курс 31 грудня?
Кіті-груп не продається!!!
Тогда ещё не был налажен тесный контакт
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:01
vitaliian написав: Vitl написав:
несмотря на уровень доходов.
У нас зарегулированная экономика поэтому индекс биг-мака к нам неприменим.
При таком доходе как у европейцев, у нас всё то же самое стоило бы в 2 раза дороже.
Я в теме крипты сделал замечание человеку, что он необоснованно применяет технический анализ к гривне(курсу).Он в ответ что то отморозил, но я уже не захотел ему грубить.ТА применим только к рыночным движениям, а у нас НЕ рыночные
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:05
Vitl написав: vitaliian написав: Vitl написав:
несмотря на уровень доходов.
У нас зарегулированная экономика поэтому индекс биг-мака к нам неприменим.
При таком доходе как у европейцев, у нас всё то же самое стоило бы в 2 раза дороже.
Я в теме крипты сделал замечание человеку, что он необоснованно применяет технический анализ к гривне(курсу).Он в ответ что то отморозил, но я уже не захотел ему грубить.ТА применим только к рыночным движениям, а у нас НЕ рыночные
Каждый день находятся умники которые думают что любой график поддаётся прогнозам. На эту тему столько воды льётся. Вот шёл бы человек в бизнес или в политику, когда возьми посади 100 спецов угадывать трэнды и греби все деньги мира экскаватором. Крипта туда же, я всегда спрашивал майнеров, что бы было если все люди мира перестали работать и стали майнить? Никто не смог ответить. Человек вырастил картошечку ну и фиг что она стоит 5 грн (а не 4к$ как биток), её же не обязательно продавать, можно кушать. Что делать с криптой если её перестанут покупать? Даже в сортире на стену не приклеишь.
Цену актива в итоге определяет его полезность, а не реклама или истерия.
Василь-Рівне в игноре
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vitaliian
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:54
vitaliian
Давай не будем о крипте.Тебе как хорошему коллеге я много написал бы о ней. но не место да и не нужно это.В самой основе ты прав. но заглянув глубже. там открываются другие возможности и назначения.Если коротко. то крипту не нужно ни выращивать и есть. ни клеить куда то.Её нужно торговать.Нет актива равного ей по волатильности.А современные международные биржи добавляют ещё и приличную ликвидность.А я добавлю ещё и огромный риск.Кого такое блюдо устраивает. тот его употребляет и обожает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:15
Vitl написав:
.В самой основе ты прав. но заглянув глубже. там открываются другие возможности и назначения
Я вообще противник денег как меры стоимости. Как средства расчёта да. Мера стоимости это полезность актива. Почему в Украине машинист электровоза получает меньше, чем в Германии? От него меньше пользы? Просто гривна стоит дешевле евро и мы все у неё в заложниках. Это абсурд когда меру пользы определяет... средство расчёта. Фантики и циферки на пользу от деятельности (или актива) не влияют и определять её эквивалент ценности не могут.
Василь-Рівне в игноре
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vitaliian
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:50
vitaliian написав: Vitl написав:
.В самой основе ты прав. но заглянув глубже. там открываются другие возможности и назначения
Я вообще противник денег как меры стоимости. Как средства расчёта да. Мера стоимости это полезность актива. Почему в Украине машинист электровоза получает меньше, чем в Германии? От него меньше пользы? Просто гривна стоит дешевле евро и мы все у неё в заложниках. Это абсурд когда меру пользы определяет... средство расчёта. Фантики и циферки на пользу от деятельности (или актива) не влияют и определять её эквивалент ценности не могут.
Коні-гроші не винні.
Питання підвищення зарплати в компетенції профспілок. Профспілки і загальнодержавний страйк можуть організувати для вирішення цього питання.
І де ті профспілки?
Знов таки, ці ж питання традиційно задавали ліві. Ну і де ліві, питати не буду.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:53
vitaliian написав: Vitl написав:
.В самой основе ты прав. но заглянув глубже. там открываются другие возможности и назначения
Я вообще противник денег как меры стоимости. Как средства расчёта да. Мера стоимости это полезность актива. Почему в Украине машинист электровоза получает меньше, чем в Германии? От него меньше пользы? Просто гривна стоит дешевле евро и мы все у неё в заложниках. Это абсурд когда меру пользы определяет... средство расчёта. Фантики и циферки на пользу от деятельности (или актива) не влияют и определять её эквивалент ценности не могут.
Ты говоришь как многое большинство, стандартно.при этом или не хочешь или не знаешь. что многое к чему относишься более положительно по сути то же самое.всё зависит от восприятия и приоритетов.Слишком глубоко не буду...Например, фиатные деньги это типа настоящие и обеспечены.Тогда проще, одно количество гривен обеспечено. а если напечатать вдвое больше то уже и не обеспечено.далее. эмитент фиатных денег государство, а крипты частники.А что есть государство, это те же частники. переодетые в униформу.И они на постах лоббируют свой интерес.Пирамиды, это не только крипта. это многое другое, и гривна и доллар и рубль и пенсионный фонд и ещё всё подряд.только одни пирамиды завуалированы и поддерживаются властьимущими а другие децентрализованы.Т е по сути всё это одно и тоже.Нет не подумай, я не сторонник криптошизиков. которые уже собрались крипту на хлеб намазывать вместо еды.Но однозначно это актив. который займёт определённую нишу в жизни и от этого уже никуда не деться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:35
Vitl написав:
Но однозначно это актив. который займёт определённую нишу в жизни и от этого уже никуда не деться.
знать бы какую.
А что есть государство, это те же частники. переодетые в униформу
Всё зависит от того в чьих руках природные ресурсы. Если в частных, то такое государство это гимн, флаг и фантики за которыми ничего нет.
Какой главный критерий средств расчёта? Доверие.
Тогда проще, одно количество гривен обеспечено. а если напечатать вдвое больше то уже и не обеспечено.
правильно необеспеченные деньги доверия не вызывают. Они не конвертируются и курс у них непредсказуемый.
Это испокон веков и крипта этот принцип не меняет.
В мире и так дефицит доверия, имхо нужен возврат к обеспеченным единицам расчёта.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 08:24
tea написав: prodigy написав: tea написав:
в бюджеті більше 400 млрд. заплановані на віддачу боргів
поэтому не думаю, что НБУ будет ставить палки в колеса Минфину...справятся однозначно (вопрос какой ценой-20% или 22% по ОВГЗ)
Не забуваємо,що в цьому році ФРС буде ще двічі переглядати (підвищувати???) ставку.
Тому в другому півріччі чекаю не менше 22% по ОВДП.
не факт...читайте последние минутки(после голубиных минуток доллар стал падать...ну так чтобы сильно, но евро вырос на 100пп)...могут ограничится 1 разом
не спілкуюсь з порохоботами
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