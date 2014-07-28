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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 12 січ, 2019 08:30
Vitl написав:vitaliian
При этом да, других "объективных причин для девала нет", как любят повторять на соседней ветке.
Да, конечно
Если учесть, что в прошлый бюджет закладывали 29,3.Если посмотреть, что уже с конца августа 2018 курс приблизился к 28 и не раз его пересекал, то каким чудом в наступившем году курс сможет удержаться на этих самых 28.Так считают только гривнепатриоты, которым точка сидения не даёт покоя.
прогноз курса на 2019 от НБУ и минфина-це частинка "томаса"
не спілкуюсь з порохоботами
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Додано: Суб 12 січ, 2019 10:15
На Міняйлі обсяги на купівлю вчетверо менші,ніж обсяги на продаж.
До кінця дня в турнірній таблиці вийду на перше місце.
Достатньо середнього курса по містах - 28.04
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:15
Почитал текущий бред везде и не пойму, на основании чего сегодня столько заявлений о курсе.Я думаю, что направление курса может формироваться ещё немало дней.Для резких движений пока нет предпосылок, а вот плюс минус копеек 20-40 в любую сторону может.зависит в первую очередь от предложения на мб.Остальное по боку, кроме экстремального.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:16
tea написав:
На Міняйлі обсяги на купівлю вчетверо менші,ніж обсяги на продаж.
До кінця дня в турнірній таблиці вийду на перше місце.
Достатньо середнього курса по містах - 28.04
Ты ещё сам там добавь что продашь пару лимонов зелени па 27,50 и точно в лидеры
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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