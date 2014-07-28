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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1272127312741275>
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 08:30

  Vitl написав:vitaliian
При этом да, других "объективных причин для девала нет", как любят повторять на соседней ветке.

Да, конечно :) Если учесть, что в прошлый бюджет закладывали 29,3.Если посмотреть, что уже с конца августа 2018 курс приблизился к 28 и не раз его пересекал, то каким чудом в наступившем году курс сможет удержаться на этих самых 28.Так считают только гривнепатриоты, которым точка сидения не даёт покоя.


прогноз курса на 2019 от НБУ и минфина-це частинка "томаса" :mrgreen:
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:15

На Міняйлі обсяги на купівлю вчетверо менші,ніж обсяги на продаж.
До кінця дня в турнірній таблиці вийду на перше місце. :wink:
Достатньо середнього курса по містах - 28.04 :roll:
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:15

Почитал текущий бред везде и не пойму, на основании чего сегодня столько заявлений о курсе.Я думаю, что направление курса может формироваться ещё немало дней.Для резких движений пока нет предпосылок, а вот плюс минус копеек 20-40 в любую сторону может.зависит в первую очередь от предложения на мб.Остальное по боку, кроме экстремального.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:16

  tea написав:На Міняйлі обсяги на купівлю вчетверо менші,ніж обсяги на продаж.
До кінця дня в турнірній таблиці вийду на перше місце. :wink:
Достатньо середнього курса по містах - 28.04 :roll:

Ты ещё сам там добавь что продашь пару лимонов зелени па 27,50 и точно в лидеры :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 08:35

Посмотрел курсы Кити: почти у всех 28.10(Киев, Одесса, Запорожье, Хмельницкий) Днепр 28.20 и Львов 28,05, Винница 28,15, Харьков 28,12
и тут бац:Черновцы 27,97 (явно нарушает "линию партии")

предлагаю Черновцы заменить на Запорожье и Хмельницкий (будет 8 городов всего)
потому как разница между Днепром и Черновцами уже 23коп
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 09:59

  prodigy написав:Посмотрел курсы Кити: почти у всех 28.10(Киев, Одесса, Запорожье, Хмельницкий) Днепр 28.20 и Львов 28,05, Винница 28,15, Харьков 28,12
и тут бац:Черновцы 27,97 (явно нарушает "линию партии")

предлагаю Черновцы заменить на Запорожье и Хмельницкий (будет 8 городов всего)
потому как разница между Днепром и Черновцами уже 23коп

Тут напрашивается отбрасывать минимальное и максимальное значение и усреднять по оставшимся.
AlexTk
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 10:43

  prodigy написав:Посмотрел курсы Кити: почти у всех 28.10(Киев, Одесса, Запорожье, Хмельницкий) Днепр 28.20 и Львов 28,05, Винница 28,15, Харьков 28,12
и тут бац:Черновцы 27,97 (явно нарушает "линию партии")

предлагаю Черновцы заменить на Запорожье и Хмельницкий (будет 8 городов всего)
потому как разница между Днепром и Черновцами уже 23коп

А сенс?
Ми ж коли даємо прогнози,заздалегідь знаємо,що будуть враховувтись курси Чернівців,які часто нижче,ніж по всій Україні.
А якщо,наприклад,в один із зрізів всі курси по Україні будуть плюс-мінус однакові,а в Харкові будуть на 15-20 копійок дорожче,що іноді буває,так тоді будемо пропонувати прибрати Харків?
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:22

AlexTk

Тут напрашивается отбрасывать минимальное и максимальное значение и усреднять по оставшимся.

Такой подход неверный, т к не учитывает объёмы.Если максимальный курс скажем в Харькове, но ведь и объёмы там существенные, т о его нужно учитывать.Ну или Днепр, не говоря за Киев.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:23

  prodigy написав:Посмотрел курсы Кити: почти у всех 28.10(Киев, Одесса, Запорожье, Хмельницкий) Днепр 28.20 и Львов 28,05, Винница 28,15, Харьков 28,12
и тут бац:Черновцы 27,97 (явно нарушает "линию партии")

предлагаю Черновцы заменить на Запорожье и Хмельницкий (будет 8 городов всего)
потому как разница между Днепром и Черновцами уже 23коп


Я уже обращал на Черновцы всеобщее внимание.Как вариант вообще выбросить.Ну или заменить.Оставить тоже сильно не повлияет, но это будет ложка дёгтя...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:34

  Vitl написав:AlexTk

Тут напрашивается отбрасывать минимальное и максимальное значение и усреднять по оставшимся.

Такой подход неверный, т к не учитывает объёмы.Если максимальный курс скажем в Харькове, но ведь и объёмы там существенные, т о его нужно учитывать.Ну или Днепр, не говоря за Киев.

А сейчас как учитываются объемы?

Чтобы учесть объемы надо брать не среднеарифметический курс по городам, а средневзвешенный, где курс будет умножаться на коэффициент, учитывающий объемы (например, на количество жителей в городе). Но вряд ли такое усложнение расчетов всем понравится.

А так, это обычный снобизм жителей больших городов, коих здесь большинство - Винницу или Черновцы отбросить можно, а Харьков или Днепр нельзя :lol:
AlexTk
 
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