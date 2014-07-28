AlexTk
А так, это обычный снобизм жителей больших городов, коих здесь большинство - Винницу или Черновцы отбросить можно, а Харьков или Днепр нельзя
Да, совершенно верно.Как бы кому обыдно не было.Но это суворая реальность
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:07
AlexTk
А так, это обычный снобизм жителей больших городов, коих здесь большинство - Винницу или Черновцы отбросить можно, а Харьков или Днепр нельзя
Да, совершенно верно.Как бы кому обыдно не было.Но это суворая реальность
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 13 січ, 2019 13:10
tea
Главное. что изменение вступает в силу только в сл раунд.И только по большинству согласных, хотя бы принявших участие в обсуждении.Т о через пару дней результат будет тяготить вниз ближе к тебе за счёт Черновцов.Я предполагаю, что в выходные там особо рыночные дни.Приезжие едут с баксами и они пользуются этим.мы правда когда были. рассчитывались баксами на рынке. но мы оптом брали пряжу, перчатки, ковры не помню что ещё...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 13 січ, 2019 13:18
ок, чтобы никого не обидеть-Черновцы отбрасывать не будем, тем более после голосования ( предлагал на перспективу) просто можно на следующий этап добавить еще 2 города Запорожье и Хмельницкий (ну чтобы как-то нейтрализовать несуразный курс Черновцов)
тем более что Чай побеждает с помощью Червонцев(Чернорцов)
не спілкуюсь з порохоботами
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