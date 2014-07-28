Додано: Нед 13 січ, 2019 13:10

tea



Главное. что изменение вступает в силу только в сл раунд.И только по большинству согласных, хотя бы принявших участие в обсуждении.Т о через пару дней результат будет тяготить вниз ближе к тебе за счёт Черновцов.Я предполагаю, что в выходные там особо рыночные дни.Приезжие едут с баксами и они пользуются этим.мы правда когда были. рассчитывались баксами на рынке. но мы оптом брали пряжу, перчатки, ковры не помню что ещё...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.