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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:07

AlexTk
А так, это обычный снобизм жителей больших городов, коих здесь большинство - Винницу или Черновцы отбросить можно, а Харьков или Днепр нельзя :lol:

Да, совершенно верно.Как бы кому обыдно не было.Но это суворая реальность :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:10

tea

Главное. что изменение вступает в силу только в сл раунд.И только по большинству согласных, хотя бы принявших участие в обсуждении.Т о через пару дней результат будет тяготить вниз ближе к тебе за счёт Черновцов.Я предполагаю, что в выходные там особо рыночные дни.Приезжие едут с баксами и они пользуются этим.мы правда когда были. рассчитывались баксами на рынке. но мы оптом брали пряжу, перчатки, ковры не помню что ещё...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:18

  Vitl написав:AlexTk
А так, это обычный снобизм жителей больших городов, коих здесь большинство - Винницу или Черновцы отбросить можно, а Харьков или Днепр нельзя :lol:

Да, совершенно верно.Как бы кому обыдно не было.Но это суворая реальность :)


ок, чтобы никого не обидеть-Черновцы отбрасывать не будем, тем более после голосования ( предлагал на перспективу) просто можно на следующий этап добавить еще 2 города Запорожье и Хмельницкий (ну чтобы как-то нейтрализовать несуразный курс Черновцов)

тем более что Чай побеждает с помощью Червонцев(Чернорцов) :mrgreen:
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Давайте Харьков выбросим. А почему бы и нет. Все равно у нас курс сейчас зависит не от экономических факторов, а от целей кукловода. Кто из пересичных угадает куда кукловод поведет - то и в профите будет.
PS Если чо - Я бухаю
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Меланок і Василів з іменинами. Усіх з прийдешнім старим Новим роком.
Кінець січня 28,05
Середина лютого 27,50
Усім міцного здоровя
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:58

  prodigy написав:
  Vitl написав:AlexTk
А так, это обычный снобизм жителей больших городов, коих здесь большинство - Винницу или Черновцы отбросить можно, а Харьков или Днепр нельзя :lol:

Да, совершенно верно.Как бы кому обыдно не было.Но это суворая реальность :)


ок, чтобы никого не обидеть-Черновцы отбрасывать не будем, тем более после голосования ( предлагал на перспективу) просто можно на следующий этап добавить еще 2 города Запорожье и Хмельницкий (ну чтобы как-то нейтрализовать несуразный курс Черновцов)

тем более что Чай побеждает с помощью Червонцев(Чернорцов) :mrgreen:


Вообще-то я не из Черновцов и мне за них обижаться смысла нет, тем более что их присутствие на момент ухудшает результаты всех участников, за исключением одного, максимум двух. Но ведь Черновцы, как справедливо было замечено, здесь присутствуют не сами по себе, а как представитель Западного региона (вместе со Львовом), и убирать его нелогично.
Я хотел предложить простое решение, которое позволило бы убрать влияние случайных выбросов - обезличено, т.е. независимо от того, какой город есть источником этого выброса: убираем минимальное и максимальное значение, усредняем по оставшимся.
Но, как оказалось, в условиях конкурса неявно присутствует желание учесть еще объемы как показатель влияния на курс в целом в Украине, что тоже оправдано. Вопрос в том, как правильно учесть величину этого влияния. Логично предположить, что степень этого влияния можно учесть величиной коэффициента, на который будет умножаться курс и который будет у каждого города свой. Поскольку посчитать объемы ЧР сложно, этот коэффициент можно выбрать пропорционально числу жителей, или, например, размерам банковских вкладов по регионам (навеяло диаграммой на соседней ветке).
ИМХО, это более правильно, чем отбрасывать какой-то конкретный город.
AlexTk
 
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