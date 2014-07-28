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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:07

AlexTk
А так, это обычный снобизм жителей больших городов, коих здесь большинство - Винницу или Черновцы отбросить можно, а Харьков или Днепр нельзя :lol:

Да, совершенно верно.Как бы кому обыдно не было.Но это суворая реальность :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:10

tea

Главное. что изменение вступает в силу только в сл раунд.И только по большинству согласных, хотя бы принявших участие в обсуждении.Т о через пару дней результат будет тяготить вниз ближе к тебе за счёт Черновцов.Я предполагаю, что в выходные там особо рыночные дни.Приезжие едут с баксами и они пользуются этим.мы правда когда были. рассчитывались баксами на рынке. но мы оптом брали пряжу, перчатки, ковры не помню что ещё...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:18

  Vitl написав:AlexTk
А так, это обычный снобизм жителей больших городов, коих здесь большинство - Винницу или Черновцы отбросить можно, а Харьков или Днепр нельзя :lol:

Да, совершенно верно.Как бы кому обыдно не было.Но это суворая реальность :)


ок, чтобы никого не обидеть-Черновцы отбрасывать не будем, тем более после голосования ( предлагал на перспективу) просто можно на следующий этап добавить еще 2 города Запорожье и Хмельницкий (ну чтобы как-то нейтрализовать несуразный курс Черновцов)

тем более что Чай побеждает с помощью Червонцев(Чернорцов) :mrgreen:
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Давайте Харьков выбросим. А почему бы и нет. Все равно у нас курс сейчас зависит не от экономических факторов, а от целей кукловода. Кто из пересичных угадает куда кукловод поведет - то и в профите будет.
PS Если чо - Я бухаю
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Меланок і Василів з іменинами. Усіх з прийдешнім старим Новим роком.
Кінець січня 28,05
Середина лютого 27,50
Усім міцного здоровя
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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