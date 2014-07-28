AlexTk
А так, это обычный снобизм жителей больших городов, коих здесь большинство - Винницу или Черновцы отбросить можно, а Харьков или Днепр нельзя
Да, совершенно верно.Как бы кому обыдно не было.Но это суворая реальность
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 13 січ, 2019 13:07
AlexTk
А так, это обычный снобизм жителей больших городов, коих здесь большинство - Винницу или Черновцы отбросить можно, а Харьков или Днепр нельзя
Да, совершенно верно.Как бы кому обыдно не было.Но это суворая реальность
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 13 січ, 2019 13:10
tea
Главное. что изменение вступает в силу только в сл раунд.И только по большинству согласных, хотя бы принявших участие в обсуждении.Т о через пару дней результат будет тяготить вниз ближе к тебе за счёт Черновцов.Я предполагаю, что в выходные там особо рыночные дни.Приезжие едут с баксами и они пользуются этим.мы правда когда были. рассчитывались баксами на рынке. но мы оптом брали пряжу, перчатки, ковры не помню что ещё...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 13 січ, 2019 13:18
ок, чтобы никого не обидеть-Черновцы отбрасывать не будем, тем более после голосования ( предлагал на перспективу) просто можно на следующий этап добавить еще 2 города Запорожье и Хмельницкий (ну чтобы как-то нейтрализовать несуразный курс Черновцов)
тем более что Чай побеждает с помощью Червонцев(Чернорцов)
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Нед 13 січ, 2019 13:56
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Давайте Харьков выбросим. А почему бы и нет. Все равно у нас курс сейчас зависит не от экономических факторов, а от целей кукловода. Кто из пересичных угадает куда кукловод поведет - то и в профите будет.
PS Если чо - Я бухаю
Додано: Нед 13 січ, 2019 14:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Меланок і Василів з іменинами. Усіх з прийдешнім старим Новим роком.
Кінець січня 28,05
Середина лютого 27,50
Усім міцного здоровя
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 13 січ, 2019 14:58
Вообще-то я не из Черновцов и мне за них обижаться смысла нет, тем более что их присутствие на момент ухудшает результаты всех участников, за исключением одного, максимум двух. Но ведь Черновцы, как справедливо было замечено, здесь присутствуют не сами по себе, а как представитель Западного региона (вместе со Львовом), и убирать его нелогично.
Я хотел предложить простое решение, которое позволило бы убрать влияние случайных выбросов - обезличено, т.е. независимо от того, какой город есть источником этого выброса: убираем минимальное и максимальное значение, усредняем по оставшимся.
Но, как оказалось, в условиях конкурса неявно присутствует желание учесть еще объемы как показатель влияния на курс в целом в Украине, что тоже оправдано. Вопрос в том, как правильно учесть величину этого влияния. Логично предположить, что степень этого влияния можно учесть величиной коэффициента, на который будет умножаться курс и который будет у каждого города свой. Поскольку посчитать объемы ЧР сложно, этот коэффициент можно выбрать пропорциональным числу жителей, или, например, размерам банковских вкладов по регионам (навеяло диаграммой на соседней ветке).
ИМХО, это более правильно, чем отбрасывать какой-то конкретный город.
Додано: Нед 13 січ, 2019 15:29
Та все банальніше - хлопці напрогнозували 28.ХХ на 15 число і їм Чернівці псують картину.
А в мене риторичне питання - ну всі ж до 2 січня знали,що коли даєте прогноз,то в зріз входять Чернівці.
Ну іще одне принципове питання по конкурсу.Воно для мене принципове,бо я буду грати на виграш і маю свою тактику.
Так от принципове питання - раз написано в правилах,що давати прогноз,наприклад,до 2 січня до 18.00,так всім мають бути правила однакові.До 2 січня у всіх було часу аж 2 тижні,щоб встигнути дати прогноз.
Так саме і щодо 17 січня і далі.Написано,що потрібно дати до 17 січня до 18.00,так всім без виключення потрібно так і зробити.Бо той,хто буде робити прогноз пізніше,типу "Ой,а мені не вистачило 2 тижні на роздуми,тому що ж тут такого,якщо я дам прогноз 18 числа о 9.30."
Фейслесу можу в приватні написати - чому це для мене принципово.
Востаннє редагувалось tea в Нед 13 січ, 2019 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 січ, 2019 15:31
Додано: Нед 13 січ, 2019 15:36
Черновці в загальному зрізі курсу мають "нуль цілих,х*й десятих відсотка".Я й без них в 1 турі виграю.Просто не можна змінювати правила по ходу конкурса.Всі ж знали,що Черновці входять?
Хочете змінити правила?Не питання.
Можете хоч додавати,хоч віднімати будь-які міста,але це потрібно тоді вирішити хоча б до 15 січня.Щоб всі були в однакових умовах,коли даватимуть прогнози.
Додано: Нед 13 січ, 2019 15:44
|