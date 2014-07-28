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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1273127412751276
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:57

tea не докучай...сказали же, что походу ничего никогда не меняли и не меняем

отныне и вовеки веков, аминь
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:02

  tea написав:
  AlexTk написав:
А так, это обычный снобизм жителей больших городов, коих здесь большинство - Винницу или Черновцы отбросить можно, а Харьков или Днепр нельзя :lol:

Та все банальніше - хлопці напрогнозували 28.ХХ на 15 число і їм Чернівці псують картину. :mrgreen:
А в мене риторичне питання - ну всі ж до 2 січня знали,що коли даєте прогноз,то в зріз входять Чернівці.
Ну іще одне принципове питання по конкурсу.Воно для мене принципове,бо я буду грати на виграш і маю свою тактику.
Так от принципове питання - раз написано в правилах,що давати прогноз,наприклад,до 2 січня до 18.00,так всім мають бути правила однакові.До 2 січня у всіх було часу аж 2 тижні,щоб встигнути дати прогноз.
Так саме і щодо 17 січня і далі.Написано,що потрібно дати до 17 січня до 18.00,так всім без виключення потрібно так і зробити.Бо той,хто буде робити прогноз пізніше,типу "Ой,а мені не вистачило 2 тижні на роздуми,тому що ж тут такого,якщо я дам прогноз 18 числа о 9.30."
Фейслесу можу в приватні написати - чому це для мене принципово.


согласен, что если Чай или Фейслесс (как опытные снайпера) будут голосовать на сутки позже всех, то это в корне не допустимо...а тут другой случай-новые участники решили влиться в нашу "спартакиаду" :mrgreen:


п.с. разрешили опоздавшим как исключение из правил (последний раз)
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:11

  prodigy написав:.а тут другой случай-новые участники решили влиться в нашу "спартакиаду" :mrgreen:

Я ж не проти нових учасників. :wink:
Якщо учасник 17 січня дасть прогноз о 17.59,то його прогноз запишемо на 31 січня. :roll:
Якщо учасник 17 січня дасть прогноз о 18.01,то його прогноз запишемо на 15 лютого. :roll:
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:17

  tea написав:
  prodigy написав:.а тут другой случай-новые участники решили влиться в нашу "спартакиаду" :mrgreen:

Я ж не проти нових учасників.
Якщо учасник 17 січня дасть прогноз о 17.59,то його прогноз запишемо на 31 січня.
Якщо учасник 17 січня дасть прогноз о 18.01,то його прогноз запишемо на 15 лютого.


Ну, вы просто как-будто корову выигрываете или проигрываете.

https://www.youtube.com/watch?v=yMcdZ4qqofs
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