AlexTk написав: А так, это обычный снобизм жителей больших городов, коих здесь большинство - Винницу или Черновцы отбросить можно, а Харьков или Днепр нельзя
Та все банальніше - хлопці напрогнозували 28.ХХ на 15 число і їм Чернівці псують картину. А в мене риторичне питання - ну всі ж до 2 січня знали,що коли даєте прогноз,то в зріз входять Чернівці. Ну іще одне принципове питання по конкурсу.Воно для мене принципове,бо я буду грати на виграш і маю свою тактику. Так от принципове питання - раз написано в правилах,що давати прогноз,наприклад,до 2 січня до 18.00,так всім мають бути правила однакові.До 2 січня у всіх було часу аж 2 тижні,щоб встигнути дати прогноз. Так саме і щодо 17 січня і далі.Написано,що потрібно дати до 17 січня до 18.00,так всім без виключення потрібно так і зробити.Бо той,хто буде робити прогноз пізніше,типу "Ой,а мені не вистачило 2 тижні на роздуми,тому що ж тут такого,якщо я дам прогноз 18 числа о 9.30." Фейслесу можу в приватні написати - чому це для мене принципово.
согласен, что если Чай или Фейслесс (как опытные снайпера) будут голосовать на сутки позже всех, то это в корне не допустимо...а тут другой случай-новые участники решили влиться в нашу "спартакиаду"
п.с. разрешили опоздавшим как исключение из правил (последний раз)