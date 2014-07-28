Додано: Нед 13 січ, 2019 18:49

tea написав: Vitl написав:

Я уже обращал на Черновцы всеобщее внимание.Как вариант вообще выбросить.Ну или заменить.Оставить тоже сильно не повлияет, но это будет ложка дёгтя... Я уже обращал на Черновцы всеобщее внимание.Как вариант вообще выбросить.Ну или заменить.Оставить тоже сильно не повлияет, но это будет ложка дёгтя...

Друзі,давайте по ходу конкурса не змінювати правила.Давайте від початку до кінця залишимо все так як є. Друзі,давайте по ходу конкурса не змінювати правила.Давайте від початку до кінця залишимо все так як є.

Ты болен или притворяешьсяМы и у нас самый честный конкурс.Собственно. вообще проще всего и логичнее пока вообще ничего не менять.Повторюсь - те же Черновцы усреднятся среди 7 городов и ничего страшного.тем более, что и Черновцы и курс в них существует какой есть такой и есть.А всевозможные предложения я всегда в первую очередь рассматриваю как усложнение процесса голосования и подведения итогов.Не нужно паниковать. тем более все заинтересованы в честности и открытости конкурса.Зачем ты пишешь. что причина в наших завышенных прогнозах.Мне например, важнее сдать в реальной жизни доллары дороже для растрат, чем победить в кокурсе.А вот чистота самого конкурса для меня важна, т к я принимал участие в его организации и постоянно поддерживаю.Поэтому не нужно никому создавать причин усомниться в честности конкурса. это просто как нагадить.