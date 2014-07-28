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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1273127412751276
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:57

tea не докучай...сказали же, что походу ничего никогда не меняли и не меняем

отныне и вовеки веков, аминь
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:02

  tea написав:
  AlexTk написав:
А так, это обычный снобизм жителей больших городов, коих здесь большинство - Винницу или Черновцы отбросить можно, а Харьков или Днепр нельзя :lol:

Та все банальніше - хлопці напрогнозували 28.ХХ на 15 число і їм Чернівці псують картину. :mrgreen:
А в мене риторичне питання - ну всі ж до 2 січня знали,що коли даєте прогноз,то в зріз входять Чернівці.
Ну іще одне принципове питання по конкурсу.Воно для мене принципове,бо я буду грати на виграш і маю свою тактику.
Так от принципове питання - раз написано в правилах,що давати прогноз,наприклад,до 2 січня до 18.00,так всім мають бути правила однакові.До 2 січня у всіх було часу аж 2 тижні,щоб встигнути дати прогноз.
Так саме і щодо 17 січня і далі.Написано,що потрібно дати до 17 січня до 18.00,так всім без виключення потрібно так і зробити.Бо той,хто буде робити прогноз пізніше,типу "Ой,а мені не вистачило 2 тижні на роздуми,тому що ж тут такого,якщо я дам прогноз 18 числа о 9.30."
Фейслесу можу в приватні написати - чому це для мене принципово.


согласен, что если Чай или Фейслесс (как опытные снайпера) будут голосовать на сутки позже всех, то это в корне не допустимо...а тут другой случай-новые участники решили влиться в нашу "спартакиаду" :mrgreen:


п.с. разрешили опоздавшим как исключение из правил (последний раз)
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:11

  prodigy написав:.а тут другой случай-новые участники решили влиться в нашу "спартакиаду" :mrgreen:

Я ж не проти нових учасників. :wink:
Якщо учасник 17 січня дасть прогноз о 17.59,то його прогноз запишемо на 31 січня. :roll:
Якщо учасник 17 січня дасть прогноз о 18.01,то його прогноз запишемо на 15 лютого. :roll:
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:17

  tea написав:
  prodigy написав:.а тут другой случай-новые участники решили влиться в нашу "спартакиаду" :mrgreen:

Я ж не проти нових учасників.
Якщо учасник 17 січня дасть прогноз о 17.59,то його прогноз запишемо на 31 січня.
Якщо учасник 17 січня дасть прогноз о 18.01,то його прогноз запишемо на 15 лютого.


Ну, вы просто как-будто корову выигрываете или проигрываете.

https://www.youtube.com/watch?v=yMcdZ4qqofs
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:09

  freeze написав:
  tea написав:
  prodigy написав:.а тут другой случай-новые участники решили влиться в нашу "спартакиаду" :mrgreen:

Я ж не проти нових учасників.
Якщо учасник 17 січня дасть прогноз о 17.59,то його прогноз запишемо на 31 січня.
Якщо учасник 17 січня дасть прогноз о 18.01,то його прогноз запишемо на 15 лютого.


Ну, вы просто как-будто корову выигрываете или проигрываете.

Та к я ж заради корови і стараюсь.Хочу продати її Лібо. :mrgreen:
А що,корови не буде?
П.С.А давайте після 3 етапу включимо Крижополь. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:49

  tea написав:
  Vitl написав:
Я уже обращал на Черновцы всеобщее внимание.Как вариант вообще выбросить.Ну или заменить.Оставить тоже сильно не повлияет, но это будет ложка дёгтя...

Друзі,давайте по ходу конкурса не змінювати правила.Давайте від початку до кінця залишимо все так як є.


Ты болен или притворяешься :?: :D Мы и у нас самый честный конкурс.Собственно. вообще проще всего и логичнее пока вообще ничего не менять.Повторюсь - те же Черновцы усреднятся среди 7 городов и ничего страшного.тем более, что и Черновцы и курс в них существует какой есть такой и есть.А всевозможные предложения я всегда в первую очередь рассматриваю как усложнение процесса голосования и подведения итогов.Не нужно паниковать. тем более все заинтересованы в честности и открытости конкурса.Зачем ты пишешь. что причина в наших завышенных прогнозах.Мне например, важнее сдать в реальной жизни доллары дороже для растрат, чем победить в кокурсе.А вот чистота самого конкурса для меня важна, т к я принимал участие в его организации и постоянно поддерживаю.Поэтому не нужно никому создавать причин усомниться в честности конкурса. это просто как нагадить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:58

tea

Чай, если ты победишь, я лично буду только рад.И это будет заслуженно, заранее угадать достаточно нестандартный в сезон курс.Никто не заберёт это у тебя.Я и сам всегда мыслю нестандартно.За опаздывающих участников замечание справедливое.Но в противовес есть лояльность к коллегам, чтобы не создавать из конкурса непонятно что и не отталкивать людей.Особенно правильно Продиджи сказал. что тех кто не претендует на лидерство.И вообще, напоминаю ВСЕМ, что основная цель конкурса не места и медали, а обмен мыслями и прогнозами с обоснованием.И как подтверждение вышеназванного указываем вытекающую из обоснований цифру.
ПС а вот лояльность может закончится в другом направлении, буду предлагать подрывающих спокойствие и порядок в конкурсе к дисквалификации :D Ууууу :mrgreen:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:54

Vitl конкурс важен, но дружба важней, братья по оружию(С)
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:46

prodigy

Старенький уже.Тоже люблю его и Dire Straits.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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