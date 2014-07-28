tea не докучай...сказали же, что походу ничего никогда не меняли и не меняем
отныне и вовеки веков, аминь
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Додано: Нед 13 січ, 2019 15:57
tea не докучай...сказали же, что походу ничего никогда не меняли и не меняем
отныне и вовеки веков, аминь
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Нед 13 січ, 2019 16:02
согласен, что если Чай или Фейслесс (как опытные снайпера) будут голосовать на сутки позже всех, то это в корне не допустимо...а тут другой случай-новые участники решили влиться в нашу "спартакиаду"
п.с. разрешили опоздавшим как исключение из правил (последний раз)
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Нед 13 січ, 2019 16:11
Додано: Нед 13 січ, 2019 16:17
Ну, вы просто как-будто корову выигрываете или проигрываете.
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:09
Та к я ж заради корови і стараюсь.Хочу продати її Лібо.
А що,корови не буде?
П.С.А давайте після 3 етапу включимо Крижополь.
Додано: Нед 13 січ, 2019 18:49
Ты болен или притворяешься Мы и у нас самый честный конкурс.Собственно. вообще проще всего и логичнее пока вообще ничего не менять.Повторюсь - те же Черновцы усреднятся среди 7 городов и ничего страшного.тем более, что и Черновцы и курс в них существует какой есть такой и есть.А всевозможные предложения я всегда в первую очередь рассматриваю как усложнение процесса голосования и подведения итогов.Не нужно паниковать. тем более все заинтересованы в честности и открытости конкурса.Зачем ты пишешь. что причина в наших завышенных прогнозах.Мне например, важнее сдать в реальной жизни доллары дороже для растрат, чем победить в кокурсе.А вот чистота самого конкурса для меня важна, т к я принимал участие в его организации и постоянно поддерживаю.Поэтому не нужно никому создавать причин усомниться в честности конкурса. это просто как нагадить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 13 січ, 2019 18:58
tea
Чай, если ты победишь, я лично буду только рад.И это будет заслуженно, заранее угадать достаточно нестандартный в сезон курс.Никто не заберёт это у тебя.Я и сам всегда мыслю нестандартно.За опаздывающих участников замечание справедливое.Но в противовес есть лояльность к коллегам, чтобы не создавать из конкурса непонятно что и не отталкивать людей.Особенно правильно Продиджи сказал. что тех кто не претендует на лидерство.И вообще, напоминаю ВСЕМ, что основная цель конкурса не места и медали, а обмен мыслями и прогнозами с обоснованием.И как подтверждение вышеназванного указываем вытекающую из обоснований цифру.
ПС а вот лояльность может закончится в другом направлении, буду предлагать подрывающих спокойствие и порядок в конкурсе к дисквалификации Ууууу
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 13 січ, 2019 20:54
Vitl конкурс важен, но дружба важней, братья по оружию(С)
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:46
prodigy
Старенький уже.Тоже люблю его и Dire Straits.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:32
Раз уже йде мова про умови конкурсу. В мене є прохання щодо останнього терміну подання прогнозів - зробіть до 23 або 24 години, не всі сидять на форумі протягом дня, не завжди є можливість зайти в робочий час.
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