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Додано: Нед 13 січ, 2019 23:32
Раз уже йде мова про умови конкурсу. В мене є прохання щодо останнього терміну подання прогнозів - зробіть до 23 або 24 години, не всі сидять на форумі протягом дня, не завжди є можливість зайти в робочий час.
Додано: Пон 14 січ, 2019 08:52
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Логично. Тем более, что до 18 часов, что до 24 часов, разницы особой нет, валютный рынок уже спит и ничего за эти несколько часов не происходит.
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