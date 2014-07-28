Додано: Пон 14 січ, 2019 12:37

Присоединяюсь. не вижу проблем с временем до 00_00(23_59_59).И хоть я на Чая немножко наехал, но пжлста коллеги будьте внимательны и не опаздывайте.Всё таки Чай прав, что правила должны соблюдаться всеми.Завтра первые в году итоги, и голосуем до конца 17го числа.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.