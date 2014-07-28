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Додано: Нед 13 січ, 2019 23:32
Раз уже йде мова про умови конкурсу. В мене є прохання щодо останнього терміну подання прогнозів - зробіть до 23 або 24 години, не всі сидять на форумі протягом дня, не завжди є можливість зайти в робочий час.
Додано: Пон 14 січ, 2019 08:52
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Логично. Тем более, что до 18 часов, что до 24 часов, разницы особой нет, валютный рынок уже спит и ничего за эти несколько часов не происходит.
Додано: Пон 14 січ, 2019 10:30
Согласен - надо продлить до конца суток.
Хотя иногда бывает так, что основопологающие события по курсу происходят после 18-00. Как пример - голосование по введению ВП.
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:33
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:37
Присоединяюсь. не вижу проблем с временем до 00_00(23_59_59).И хоть я на Чая немножко наехал, но пжлста коллеги будьте внимательны и не опаздывайте.Всё таки Чай прав, что правила должны соблюдаться всеми.Завтра первые в году итоги, и голосуем до конца 17го числа.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:41
Да нет же. Чаю как раз Черновцы на руку.
ПС я пока до сих пор совсем не уверен, что курс выше уже не пойдёт.Может это станется даже в феврале, ну не верится мне как то в силу этого исск укрепления.И нет такого движа по овгз как в прошлом году.Посмотрим...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:48
мне кажится всё должно хорошо качнутся ещё до выборов.
и да я не абвалист
но свой прогноз 29.5 оставлю и на конец января
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