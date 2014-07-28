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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1274127512761277
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:32

Раз уже йде мова про умови конкурсу. В мене є прохання щодо останнього терміну подання прогнозів - зробіть до 23 або 24 години, не всі сидять на форумі протягом дня, не завжди є можливість зайти в робочий час.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 08:52

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Sirchyk написав:Раз уже йде мова про умови конкурсу. В мене є прохання щодо останнього терміну подання прогнозів - зробіть до 23 або 24 години, не всі сидять на форумі протягом дня, не завжди є можливість зайти в робочий час.


Логично. Тем более, что до 18 часов, что до 24 часов, разницы особой нет, валютный рынок уже спит и ничего за эти несколько часов не происходит.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:30

  freeze написав:
Sirchyk написав:Раз уже йде мова про умови конкурсу. В мене є прохання щодо останнього терміну подання прогнозів - зробіть до 23 або 24 години, не всі сидять на форумі протягом дня, не завжди є можливість зайти в робочий час.


Логично. Тем более, что до 18 часов, что до 24 часов, разницы особой нет, валютный рынок уже спит и ничего за эти несколько часов не происходит.


Согласен - надо продлить до конца суток.
Хотя иногда бывает так, что основопологающие события по курсу происходят после 18-00. Как пример - голосование по введению ВП.
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:33

а тем временем чая походу в обвалисты записали :lol:

  somilitark написав:на соседней ветке обвалисты предлагают Черновцы вычеркнуть из валютной карты страны,портят им всю картину маслом :lol:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:37

Присоединяюсь. не вижу проблем с временем до 00_00(23_59_59).И хоть я на Чая немножко наехал, но пжлста коллеги будьте внимательны и не опаздывайте.Всё таки Чай прав, что правила должны соблюдаться всеми.Завтра первые в году итоги, и голосуем до конца 17го числа.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:41

  uaprofi написав:а тем временем чая походу в обвалисты записали :lol:

  somilitark написав:на соседней ветке обвалисты предлагают Черновцы вычеркнуть из валютной карты страны,портят им всю картину маслом :lol:


Да нет же. Чаю как раз Черновцы на руку.
ПС я пока до сих пор совсем не уверен, что курс выше уже не пойдёт.Может это станется даже в феврале, ну не верится мне как то в силу этого исск укрепления.И нет такого движа по овгз как в прошлом году.Посмотрим...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:48

мне кажится всё должно хорошо качнутся ещё до выборов.
и да я не абвалист :lol:
но свой прогноз 29.5 оставлю и на конец января
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:41

Так же как там ссылаются на соседнюю тему, тут напишу. что там обсуждают заявление некого аналитега. мол помощь Украине вынужденная в виде спасения от дехволта.ну конечно гривнепатриоты с этим в корне не согласны.Но я в отличие от приводимого там аналитега. указал именно это уже давненько, т к было очевидно по размеру и времени.Ну представьте. транш не дали бы и в феврале мы бы мвф показали дулю.Весь мир бы хохотал с такого сотрудничества.Мвф облажался бы. а мы объявили дефолт с курсом 40+.И вообще уже в ближайшие годы ничего бы не вернули.Как светлый день было понятно, что деньги нам дали во избежание вышеописанного сценария.Другими словами сделали укол очередной наркодозой.Посмотрим на сколько хватит кайфа.Но я из танка вылазить не собираюсь.Нужно будет что то сдать, сдам и дешевле, но по крупному нарваться на 30+ в гривне нет желания.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Как светлый день было понятно, что деньги нам дали во избежание вышеописанного сценария.Другими словами сделали укол очередной наркодозой

10млн толпа голодных заробитчан готовых работать за 300 евро обвалит рынок труда в любой европейской стране. Лучше выписать пациенту дозу. Но бесконечно так длится не может.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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