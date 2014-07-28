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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:44
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 14 січ, 2019 16:54
Коллеги, давайте окончательно определимся с временем голосования.Или это 18 или 24 часа.И то и другое для кого то удобнее.Но мы всегда за большинство.Я чаще голосую заранее, т о мне всё равно.Те кто опаздывает могут также не дожидаться последнего момента.Есть кто то, кто ждёт мнение другого.Все по разному относятся к конкурсу.Очень коротко выскажитесь по вопросу - 18 или 24.Каких ответов больше так и будет по решению большинства, а меньшинство прошу не обижаться, вам повезёт в другом
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 14 січ, 2019 16:59
Я вообще не пойму, почему меня в мнении, что заробитчанская истерия - это преступление против Украины тут поддерживают всего несколько человек.Кроме притока валютных средств, и то не являющихся средствами государства, которые ещё нужно выкупить, все остальные факторы для государства отрицательные.Причём ОЧЕНЬ.Страна нуждается в обороне, в поднятии собственной промышленности, в квалифицированных кадрах.Т о получается , что только на словах мы идём в светлое будущее. реально деградация полная.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:00
Я за 24-00. Согласен с тем, что не все могут на форуме сидеть днем. А реальной разницы между обстановкой в один день до 18-00 и от 18 до 23-59 никакой нет, чтобы влиять на прогноз.
Категорически не согласен с тем, что "опоздавших" переносить автоматически на следующий этап, как писал Чай. Уж лучше просто не принимать прогноз, чем подкладывать такую свинью, как прогноз на одну дату писать под другую. Кроме того, у нас тут демократия, лояльность и толерантность, и если это новый участник, либо участник, который не в первой пятерке, то можно сделать и поблажку, в конце концов, никто вроде деньги не ставит, чтобы особо вредничать
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:02
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Приветствую!
Я за 24
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:04
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:05
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Заробитчане если не последняя, то предпоследняя стадия деградации нашей экономики, после которой - натуральное хозяйство. На заводы олигархов привезут работников из Афганистана.
Страна много в чём нуждается, а чиновники нет. Наша экономическая модель нежизнеспособна и держится на кредитах, заробитчанах, дешевой раб.силе и росте экспорта. Убрать что-то одно и всё рухнет как карточный домик.
Мне об этом тоже рассказывали 50ти летние эмигранты. Восточных немцев в ФРГ не очень брали на хорошую работу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 січ, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:24
Если в ближайшее время не последует массовых возражений. то судя по выступившим принимаем время 24.
Голосуем до конца последнего договорного дня.Проверьте время в личном кабинете, чтобы зимнее было
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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