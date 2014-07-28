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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1275127612771278
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:41

28.30 на 31.01
yurko81
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:44

  yurko81 написав:28.30 на 31.01

28,24 на 31/01/2019
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:54

Коллеги, давайте окончательно определимся с временем голосования.Или это 18 или 24 часа.И то и другое для кого то удобнее.Но мы всегда за большинство.Я чаще голосую заранее, т о мне всё равно.Те кто опаздывает могут также не дожидаться последнего момента.Есть кто то, кто ждёт мнение другого.Все по разному относятся к конкурсу.Очень коротко выскажитесь по вопросу - 18 или 24.Каких ответов больше так и будет по решению большинства, а меньшинство прошу не обижаться, вам повезёт в другом :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:59

  vitaliian написав:
  Vitl написав:Как светлый день было понятно, что деньги нам дали во избежание вышеописанного сценария.Другими словами сделали укол очередной наркодозой

10млн толпа голодных заробитчан готовых работать за 300 евро обвалит рынок труда в любой европейской стране. Лучше выписать пациенту дозу. Но бесконечно так длится не может.


Я вообще не пойму, почему меня в мнении, что заробитчанская истерия - это преступление против Украины :!: тут поддерживают всего несколько человек.Кроме притока валютных средств, и то не являющихся средствами государства, которые ещё нужно выкупить, все остальные факторы для государства отрицательные.Причём ОЧЕНЬ.Страна нуждается в обороне, в поднятии собственной промышленности, в квалифицированных кадрах.Т о получается , что только на словах мы идём в светлое будущее. реально деградация полная.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:00

  Vitl написав:Коллеги, давайте окончательно определимся с временем голосования.Или это 18 или 24 часа.И то и другое для кого то удобнее.Но мы всегда за большинство.Я чаще голосую заранее, т о мне всё равно.Те кто опаздывает могут также не дожидаться последнего момента.Есть кто то, кто ждёт мнение другого.Все по разному относятся к конкурсу.Очень коротко выскажитесь по вопросу - 18 или 24.Каких ответов больше так и будет по решению большинства, а меньшинство прошу не обижаться, вам повезёт в другом :D

Я за 24-00. Согласен с тем, что не все могут на форуме сидеть днем. А реальной разницы между обстановкой в один день до 18-00 и от 18 до 23-59 никакой нет, чтобы влиять на прогноз.
Категорически не согласен с тем, что "опоздавших" переносить автоматически на следующий этап, как писал Чай. Уж лучше просто не принимать прогноз, чем подкладывать такую свинью, как прогноз на одну дату писать под другую. Кроме того, у нас тут демократия, лояльность и толерантность, и если это новый участник, либо участник, который не в первой пятерке, то можно сделать и поблажку, в конце концов, никто вроде деньги не ставит, чтобы особо вредничать
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:02

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Приветствую!
Я за 24
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:04

  SAndriy1 написав:Приветствую!
Я за 24

Я тоже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:05

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:, все остальные факторы для государства отрицательные
Заробитчане если не последняя, то предпоследняя стадия деградации нашей экономики, после которой - натуральное хозяйство. На заводы олигархов привезут работников из Афганистана.

  Vitl написав:.Страна нуждается в обороне, в поднятии собственной промышленности, в квалифицированных кадрах

Страна много в чём нуждается, а чиновники нет. Наша экономическая модель нежизнеспособна и держится на кредитах, заробитчанах, дешевой раб.силе и росте экспорта. Убрать что-то одно и всё рухнет как карточный домик.
  prodigy написав:подобное наблюдал в Германии в 1997г...после объединения Германии в 1990 масса "предприимчивых" немцев с востока (не только из ГДР, а также поволжские и казахстанские "немцы")нахлынули и обвалили рынок труда. Работали как правило дворниками, грузчиками и др. неквалифицированная работа -зарплата до 600марок (ок 440 долл)

Мне об этом тоже рассказывали 50ти летние эмигранты. Восточных немцев в ФРГ не очень брали на хорошую работу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 січ, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:24

Если в ближайшее время не последует массовых возражений. то судя по выступившим принимаем время 24.
Голосуем до конца последнего договорного дня.Проверьте время в личном кабинете, чтобы зимнее было :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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