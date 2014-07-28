Додано: Пон 14 січ, 2019 17:00

Vitl написав: Коллеги, давайте окончательно определимся с временем голосования.Или это 18 или 24 часа.И то и другое для кого то удобнее.Но мы всегда за большинство.Я чаще голосую заранее, т о мне всё равно.Те кто опаздывает могут также не дожидаться последнего момента.Есть кто то, кто ждёт мнение другого.Все по разному относятся к конкурсу.Очень коротко выскажитесь по вопросу - 18 или 24.Каких ответов больше так и будет по решению большинства, а меньшинство прошу не обижаться, вам повезёт в другом Коллеги, давайте окончательно определимся с временем голосования.Или это 18 или 24 часа.И то и другое для кого то удобнее.Но мы всегда за большинство.Я чаще голосую заранее, т о мне всё равно.Те кто опаздывает могут также не дожидаться последнего момента.Есть кто то, кто ждёт мнение другого.Все по разному относятся к конкурсу.Очень коротко выскажитесь по вопросу - 18 или 24.Каких ответов больше так и будет по решению большинства, а меньшинство прошу не обижаться, вам повезёт в другом

Я за 24-00. Согласен с тем, что не все могут на форуме сидеть днем. А реальной разницы между обстановкой в один день до 18-00 и от 18 до 23-59 никакой нет, чтобы влиять на прогноз.Категорически не согласен с тем, что "опоздавших" переносить автоматически на следующий этап, как писал Чай. Уж лучше просто не принимать прогноз, чем подкладывать такую свинью, как прогноз на одну дату писать под другую. Кроме того, у нас тут демократия, лояльность и толерантность, и если это новый участник, либо участник, который не в первой пятерке, то можно сделать и поблажку, в конце концов, никто вроде деньги не ставит, чтобы особо вредничать