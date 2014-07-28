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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1276127712781279
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:57

Vitl
Заробитчане были во все времена, как пример США, Канада, Аргентина, Австралия(с Н.Зеландией). Проблема и для нас и для принимающей страны.Вместе с хорошими спецами едут и преступники.
Швеция, Норвегия-там полно балканцев, славян, арабов и даже китайцев.
Помню приятель жаловался, что Питере нет приличных сантехников/токарей фрезеровщиков/сварщиков-большинство работает в Финляндии на пятидневке и на выходные домой в Питер (потому как на тот момент 2006-2008 в Питере ЗРП 800-1000 долл, в Финляндии/Швеции 1900-2000 евро)
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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