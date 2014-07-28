Vitl
Заробитчане были во все времена, как пример США, Канада, Аргентина, Австралия(с Н.Зеландией). Проблема и для нас и для принимающей страны.Вместе с хорошими спецами едут и преступники.
Швеция, Норвегия-там полно балканцев, славян, арабов и даже китайцев.
Помню приятель жаловался, что Питере нет приличных сантехников/токарей фрезеровщиков/сварщиков-большинство работает в Финляндии на пятидневке и на выходные домой в Питер (потому как на тот момент 2006-2008 в Питере ЗРП 800-1000 долл, в Финляндии/Швеции 1900-2000 евро)