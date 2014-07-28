Додано: Пон 14 січ, 2019 20:26

Большинством принято решение голосовать до 24_00.В следующий этап это 17го января.

Завтра посмотрим чья возьмёт , в какую сторону качнёт курс.У Чая остаются большие шансы на победу.Но если курс и поднимется. то у нас не принято более 20 коп в день без особых причин.Завтра правда причина может нарисоваться, типа катеров, но посмотрим...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.