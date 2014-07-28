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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1276127712781279
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:57

Vitl
Заробитчане были во все времена, как пример США, Канада, Аргентина, Австралия(с Н.Зеландией). Проблема и для нас и для принимающей страны.Вместе с хорошими спецами едут и преступники.
Швеция, Норвегия-там полно балканцев, славян, арабов и даже китайцев.
Помню приятель жаловался, что Питере нет приличных сантехников/токарей фрезеровщиков/сварщиков-большинство работает в Финляндии на пятидневке и на выходные домой в Питер (потому как на тот момент 2006-2008 в Питере ЗРП 800-1000 долл, в Финляндии/Швеции 1900-2000 евро)
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Я за 24:00
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:52

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

моё пальцем в небо ...28,64 на 31/01/2019 ... завтра оно конечно будет понятней с размещением ОВГЗ и поведением межбанка .... но ситуация такова , что до 31.01 все может кардинально поменяться .... вернее сказать , чем ближе к выборам , желание держателей грн ОВГЗ и депосертификатов НБУ , постепенно конвертнуться на мой взгляд ,должно расти...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:05

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:Помню приятель жаловался, что Питере нет приличных сантехников/токарей фрезеровщиков/сварщиков-большинство работает в Финляндии на пятидневке и на выходные домой в Питер (потому как на тот момент 2006-2008 в Питере ЗРП 800-1000 долл, в Финляндии/Швеции 1900-2000 евро)

в Питер едут заробитчане с Пскова, в Псков из каких то райцентров (питерские сантехники освобождают им свои рабочие места), что в итоге получается хорошо для всех.

У нас другая картина. От того что с Западной Украины половина населения работает в Европе ни одного рабочего места для Киевлянина или Одессита во Львове или Тернополе не освободилось (в отличии от Питера рабочих мест в этих городках особо никогда не было).

Чтобы здесь "хорошо стало всем", выехать в Европу должно 50-60% трудоспособного населения. Тогда возникнет дефицит раб.силы и здесь поднимутся зарплаты у всех, а не у айтишников и у дальнобойщиков.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:26

Большинством принято решение голосовать до 24_00.В следующий этап это 17го января.
Завтра посмотрим чья возьмёт , в какую сторону качнёт курс.У Чая остаются большие шансы на победу.Но если курс и поднимется. то у нас не принято более 20 коп в день без особых причин.Завтра правда причина может нарисоваться, типа катеров, но посмотрим...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:40

  vitaliian написав:
  prodigy написав:Помню приятель жаловался, что Питере нет приличных сантехников/токарей фрезеровщиков/сварщиков-большинство работает в Финляндии на пятидневке и на выходные домой в Питер (потому как на тот момент 2006-2008 в Питере ЗРП 800-1000 долл, в Финляндии/Швеции 1900-2000 евро)

в Питер едут заробитчане с Пскова, в Псков из каких то райцентров (питерские сантехники освобождают им свои рабочие места), что в итоге получается хорошо для всех.

У нас другая картина. От того что с Западной Украины половина населения работает в Европе ни одного рабочего места для Киевлянина или Одессита во Львове или Тернополе не освободилось (в отличии от Питера рабочих мест в этих городках особо никогда не было).

Чтобы здесь "хорошо стало всем", выехать в Европу должно 50-60% трудоспособного населения. Тогда возникнет дефицит раб.силы и здесь поднимутся зарплаты у всех, а не у айтишников и у дальнобойщиков.


во время строительного бума 2004-2008 трудно было найти не криворуких каменщиков и др. строителей. вербовали и возили автобусами по 50-100 чел. молдаван (вкл. жителей Приднестровья) и украинцев (в основном из Тернопольской области)-качество их работы было среднее или ниже среднего (но увольняли мало, так как работали за пол-цены от местных)...увидев, что люди зависимые в 2009-11 им не платили зарплату за 4-5 месяцев (этот "хозяин стройки" выдавал по 700-800грн на еду)откуда знаю? один знакомый держал продуктовый киоск рядом со стройкой и вел список (кому и сколько продуктов/сигарет отпустил в долг).
если 50% уедет-могут остаться алкаши и криворукие, которым будут платить приличную ЗРП (потому как других не будет)
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:45

  Vitl написав:Большинством принято решение голосовать до 24_00.В следующий этап это 17го января.
Завтра посмотрим чья возьмёт , в какую сторону качнёт курс.У Чая остаются большие шансы на победу.Но если курс и поднимется. то у нас не принято более 20 коп в день без особых причин.Завтра правда причина может нарисоваться, типа катеров, но посмотрим...


не думаю, что завтра больше ,чем +8-9коп

на текущий момент средний 28,094
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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