|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 14 січ, 2019 18:57
Vitl
Заробитчане были во все времена, как пример США, Канада, Аргентина, Австралия(с Н.Зеландией). Проблема и для нас и для принимающей страны.Вместе с хорошими спецами едут и преступники.
Швеция, Норвегия-там полно балканцев, славян, арабов и даже китайцев.
Помню приятель жаловался, что Питере нет приличных сантехников/токарей фрезеровщиков/сварщиков-большинство работает в Финляндии на пятидневке и на выходные домой в Питер (потому как на тот момент 2006-2008 в Питере ЗРП 800-1000 долл, в Финляндии/Швеции 1900-2000 евро)
не спілкуюсь з порохоботами
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4728
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2045 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:17
Я за 24:00
-
kolyuchy
-
-
- Повідомлень: 316
- З нами з: 17.04.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:52
моё пальцем в небо ...28,64 на 31/01/2019 ... завтра оно конечно будет понятней с размещением ОВГЗ и поведением межбанка .... но ситуация такова , что до 31.01 все может кардинально поменяться .... вернее сказать , чем ближе к выборам , желание держателей грн ОВГЗ и депосертификатов НБУ , постепенно конвертнуться на мой взгляд ,должно расти...
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 563
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:05
prodigy написав:
Помню приятель жаловался, что Питере нет приличных сантехников/токарей фрезеровщиков/сварщиков-большинство работает в Финляндии на пятидневке и на выходные домой в Питер (потому как на тот момент 2006-2008 в Питере ЗРП 800-1000 долл, в Финляндии/Швеции 1900-2000 евро)
в Питер едут заробитчане с Пскова, в Псков из каких то райцентров (питерские сантехники освобождают им свои рабочие места), что в итоге получается хорошо для всех.
У нас другая картина. От того что с Западной Украины половина населения работает в Европе ни одного рабочего места для Киевлянина или Одессита во Львове или Тернополе не освободилось (в отличии от Питера рабочих мест в этих городках особо никогда не было).
Чтобы здесь "хорошо стало всем", выехать в Европу должно 50-60% трудоспособного населения. Тогда возникнет дефицит раб.силы и здесь поднимутся зарплаты у всех, а не у айтишников и у дальнобойщиков.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:26
Большинством принято решение голосовать до 24_00.В следующий этап это 17го января.
Завтра посмотрим чья возьмёт , в какую сторону качнёт курс.У Чая остаются большие шансы на победу.Но если курс и поднимется. то у нас не принято более 20 коп в день без особых причин.Завтра правда причина может нарисоваться, типа катеров, но посмотрим...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15104
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 727 раз.
- Подякували: 1614 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:40
vitaliian написав: prodigy написав:
Помню приятель жаловался, что Питере нет приличных сантехников/токарей фрезеровщиков/сварщиков-большинство работает в Финляндии на пятидневке и на выходные домой в Питер (потому как на тот момент 2006-2008 в Питере ЗРП 800-1000 долл, в Финляндии/Швеции 1900-2000 евро)
в Питер едут заробитчане с Пскова, в Псков из каких то райцентров (питерские сантехники освобождают им свои рабочие места), что в итоге получается хорошо для всех.
У нас другая картина. От того что с Западной Украины половина населения работает в Европе ни одного рабочего места для Киевлянина или Одессита во Львове или Тернополе не освободилось (в отличии от Питера рабочих мест в этих городках особо никогда не было).
Чтобы здесь "хорошо стало всем", выехать в Европу должно 50-60% трудоспособного населения. Тогда возникнет дефицит раб.силы и здесь поднимутся зарплаты у всех, а не у айтишников и у дальнобойщиков.
во время строительного бума 2004-2008 трудно было найти не криворуких каменщиков и др. строителей. вербовали и возили автобусами по 50-100 чел. молдаван (вкл. жителей Приднестровья) и украинцев (в основном из Тернопольской области)-качество их работы было среднее или ниже среднего (но увольняли мало, так как работали за пол-цены от местных)...увидев, что люди зависимые в 2009-11 им не платили зарплату за 4-5 месяцев (этот "хозяин стройки" выдавал по 700-800грн на еду)откуда знаю? один знакомый держал продуктовый киоск рядом со стройкой и вел список (кому и сколько продуктов/сигарет отпустил в долг).
если 50% уедет-могут остаться алкаши и криворукие, которым будут платить приличную ЗРП (потому как других не будет)
не спілкуюсь з порохоботами
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4728
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2045 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:45
Vitl написав:
Большинством принято решение голосовать до 24_00.В следующий этап это 17го января.
Завтра посмотрим чья возьмёт , в какую сторону качнёт курс.У Чая остаются большие шансы на победу.Но если курс и поднимется. то у нас не принято более 20 коп в день без особых причин.Завтра правда причина может нарисоваться, типа катеров, но посмотрим...
не думаю, что завтра больше ,чем +8-9коп
на текущий момент средний 28,094
не спілкуюсь з порохоботами
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4728
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2045 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:16
prodigy написав:
если 50% уедет-могут остаться алкаши и криворукие, которым будут платить приличную ЗРП (потому как других не будет)
Вы так не обобщайте, кто-то по состоянию здоровья не уедет, у другого пожилые родители, у третьего жена в положении и т.д. не обязательно одни алкаши останутся. К тому же там наши юристы, экономисты, маркетологи, психологи, бухгалтера, руководящий персонал наф. не нужны
.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:35
vitaliian написав:
К тому же там наши юристы, экономисты, маркетологи, психологи, бухгалтера, руководящий персонал наф. не нужны
.
услугами всех вышеперечисленных никогда в жизни не пользовался
не спілкуюсь з порохоботами
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4728
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2045 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:38
1. Не возражаю даже против 08-00 18-го числа.
2.
Vitl написав:
.....
Я вообще не пойму, почему меня в мнении, что заробитчанская истерия - это преступление против Украины
тут поддерживают всего несколько человек.Кроме притока валютных средств, и то не являющихся средствами государства, которые ещё нужно выкупить, все остальные факторы для государства отрицательные.Причём ОЧЕНЬ.Страна нуждается в обороне, в поднятии собственной промышленности, в квалифицированных кадрах.Т о получается , что только на словах мы идём в светлое будущее. реально деградация полная.
Ваше мнение, сами понимаете, поддерживаю.
Но есть и ещё положит. факторы, о кот. Вы не написали. Главный - помогает в заметной степени снизить социальную напряжённость - уезжают наиболее активные и их заработки позволяют поднять уровень жизни значительной части населения.vitaliian
Чтобы здесь "хорошо стало всем", выехать в Европу должно 50-60% трудоспособного населения. Тогда возникнет дефицит раб.силы и здесь поднимутся зарплаты у всех, а не у айтишников и у дальнобойщиков.
"Хорошо всем" не бывает нигде и никогда.
Но для того, чтобы стало неплохо и для дефицита раб. силы достаточно выезда 20-30% трудоспособного населения. Похоже, такой цифры мы уже достигли, и зарплаты уже растут достаточно сильно. Но как раз это сегодня для нас я не считаю положит. фактором. Это приводит к тому, что мы лишаемся последнего конкурентного преимущества и в условиях весьма слабого роста промышленности приводит только к быстрому росту импорта. Т.е. получается, что валюта, привозимая заробитчанами, уходит обратно на Запад и не особо улучшает ситуацию на вал. рынке.
К тому же там наши юристы, экономисты, маркетологи, психологи, бухгалтера, руководящий персонал наф. не нужны.
Они уже и здесь не особо нужны.
Уже избыток.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 11291
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3484 раз.
- Подякували: 3298 раз.
-
- Профіль
-
2
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|