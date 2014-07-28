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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1277127812791280
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  ЛАД написав:и зарплаты уже растут достаточно сильно.

Ну как сильно... до 2014 я получал 2к$ сейчас больше 600$ никто не предлагает. Может кто получал в 2014 3600грн сейчас получает 7000-8000 грн у них наблюдается "бешенный рост". Потому что за 3600грн не каждый алкаш согласиться работать.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:55

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:и зарплаты уже растут достаточно сильно.

Ну как сильно... до 2014 я получал 2к$ сейчас больше 600$ никто не предлагает. Может кто получал в 2014 3600грн сейчас получает 7000-8000 грн у них наблюдается "бешенный рост". Потому что за 3600грн не каждый алкаш согласиться работать.

Так может лучше в маляры податься, :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:57

  сірий написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:и зарплаты уже растут достаточно сильно.

Ну как сильно... до 2014 я получал 2к$ сейчас больше 600$ никто не предлагает. Может кто получал в 2014 3600грн сейчас получает 7000-8000 грн у них наблюдается "бешенный рост". Потому что за 3600грн не каждый алкаш согласиться работать.

Может лучше в маляры податься, :lol:

Когда то таксовал в Одессе 13 лет назад, :lol: с пляжа людей возил по домам. Весёлая была публика и не жадная :wink: . Очень хорошие воспоминания. Интересно там до сих пор такая же не жадная публика?
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:03

  сірий написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:и зарплаты уже растут достаточно сильно.

Ну как сильно... до 2014 я получал 2к$ сейчас больше 600$ никто не предлагает. Может кто получал в 2014 3600грн сейчас получает 7000-8000 грн у них наблюдается "бешенный рост". Потому что за 3600грн не каждый алкаш согласиться работать.

Так может лучше в маляры податься, :lol:


плиточник/штукатур/сантехник в хорошей бригаде до 30к в месяц,
но...работа сезонная (в лучшем случае 10 месяцев занятости в году)и не каждому по силам
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:22

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:и зарплаты уже растут достаточно сильно.

Ну как сильно... до 2014 я получал 2к$ сейчас больше 600$ никто не предлагает. Может кто получал в 2014 3600грн сейчас получает 7000-8000 грн у них наблюдается "бешенный рост". Потому что за 3600грн не каждый алкаш согласиться работать.

С тем что было до 2014 (или 2008) я не сравниваю.
Вскрытие показало, что тот рост был дутый. :)
Говорю о росте зарплат за последние 3 года.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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  #<1 ... 1277127812791280
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