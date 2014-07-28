Ну как сильно... до 2014 я получал 2к$ сейчас больше 600$ никто не предлагает. Может кто получал в 2014 3600грн сейчас получает 7000-8000 грн у них наблюдается "бешенный рост". Потому что за 3600грн не каждый алкаш согласиться работать.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Ну как сильно... до 2014 я получал 2к$ сейчас больше 600$ никто не предлагает. Может кто получал в 2014 3600грн сейчас получает 7000-8000 грн у них наблюдается "бешенный рост". Потому что за 3600грн не каждый алкаш согласиться работать.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:55
Так может лучше в маляры податься,
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:57
Когда то таксовал в Одессе 13 лет назад, с пляжа людей возил по домам. Весёлая была публика и не жадная . Очень хорошие воспоминания. Интересно там до сих пор такая же не жадная публика?
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:03
плиточник/штукатур/сантехник в хорошей бригаде до 30к в месяц,
но...работа сезонная (в лучшем случае 10 месяцев занятости в году)и не каждому по силам
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:22
С тем что было до 2014 (или 2008) я не сравниваю.
Вскрытие показало, что тот рост был дутый.
Говорю о росте зарплат за последние 3 года.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:27
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
А после 2014 мы наконец начали производить что-то полезное, чего до 2014г не производили? Всё такое же дутое только вечные ценности уже по 28.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 січ, 2019 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:30
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
К своему удивлению обнаружил, что таки и бухгалтера, экономисты, частью руководящие персонал (за остальных не могу сказать) могут себя найти и там
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:34
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Все мои знакомые заробитчане работают водителями, экспедиторами, сортировщиками, комплектовщиками, парковщиками, один сис.админом. Большинство с высшим образованием. На статистику не претендую.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:36
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Вышеуказанных не могу назвать заробитчанами. Эмигранты, экспаты. Как правило те, кто приехал по офферу, а не искать счастья на временных работах. Но их, само собой, не так много, как заробитчан
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:38
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Эмигранты это принципиально другой уровень.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
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