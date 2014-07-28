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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1278127912801281
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:40

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

vitaliian написав:
  Faceless написав:Вышеуказанных не могу назвать заробитчанами. Эмигранты, экспаты. Как правило те, кто приехал по офферу, а не искать счастья на временных работах. Но их, само собой, не так много, как заробитчан
Эмигранты это принципиально другой уровень.
Ну я написал к вашей фразе "наф не нужны" - это не совсем так
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:53

Коллеги, напомните пжлста, кроме укрэксима, где есть приличные ставки по гривнедепозитам.Т к ожидается гривен 300-400 на фоне растущего доллара, посещают мысли грндепо.Ну конечно танковую броню расчехлять никто не собирается.Курсы курсами. проценты процентами. а подушка безопасности должна быть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:57

  Vitl написав:Коллеги, напомните пжлста, кроме укрэксима, где есть приличные ставки по гривнедепозитам.Т к ожидается гривен 300-400 на фоне растущего доллара, посещают мысли грндепо.Ну конечно танковую броню расчехлять никто не собирается.Курсы курсами. проценты процентами. а подушка безопасности должна быть.

viewtopic.php?p=4552365#p4552365
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:00

  vollena71 написав:
  Vitl написав:Коллеги, напомните пжлста, кроме укрэксима, где есть приличные ставки по гривнедепозитам.Т к ожидается гривен 300-400 на фоне растущего доллара, посещают мысли грндепо.Ну конечно танковую броню расчехлять никто не собирается.Курсы курсами. проценты процентами. а подушка безопасности должна быть.

viewtopic.php?p=4552365#p4552365

Спасибо, может выберу пару жертв :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:01

  vollena71 написав:
  Vitl написав:Коллеги, напомните пжлста, кроме укрэксима, где есть приличные ставки по гривнедепозитам.Т к ожидается гривен 300-400 на фоне растущего доллара, посещают мысли грндепо.Ну конечно танковую броню расчехлять никто не собирается.Курсы курсами. проценты процентами. а подушка безопасности должна быть.

viewtopic.php?p=4552365#p4552365

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:35

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Вскрытие показало, что тот рост был дутый

А после 2014 мы наконец начали производить что-то полезное, чего до 2014г не производили? Всё такое же дутое только вечные ценности уже по 28.

Поэтому считаю и сегодняшний рост зарплат дутым.
Единственное основание - чтобы не уехали не 20%, а 50 или больше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:40

  Vitl написав:Коллеги, напомните пжлста, кроме укрэксима, где есть приличные ставки по гривнедепозитам.Т к ожидается гривен 300-400 на фоне растущего доллара, посещают мысли грндепо.Ну конечно танковую броню расчехлять никто не собирается.Курсы курсами. проценты процентами. а подушка безопасности должна быть.

ОВГЗ. Посмотрите viewtopic.php?p=4552714#p4552714
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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  #<1 ... 1278127912801281
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