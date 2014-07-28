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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 14 січ, 2019 22:40
vitaliian написав: Faceless написав:
Вышеуказанных не могу назвать заробитчанами. Эмигранты, экспаты. Как правило те, кто приехал по офферу, а не искать счастья на временных работах. Но их, само собой, не так много, как заробитчан
Эмигранты это принципиально другой уровень.
Ну я написал к вашей фразе "наф не нужны" - это не совсем так
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Faceless
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Додано: Пон 14 січ, 2019 22:53
Коллеги, напомните пжлста, кроме укрэксима, где есть приличные ставки по гривнедепозитам.Т к ожидается гривен 300-400 на фоне растущего доллара, посещают мысли грндепо.Ну конечно танковую броню расчехлять никто не собирается.Курсы курсами. проценты процентами. а подушка безопасности должна быть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 14 січ, 2019 22:57
viewtopic.php?p=4552365#p4552365
Vitl написав:
Коллеги, напомните пжлста, кроме укрэксима, где есть приличные ставки по гривнедепозитам.Т к ожидается гривен 300-400 на фоне растущего доллара, посещают мысли грндепо.Ну конечно танковую броню расчехлять никто не собирается.Курсы курсами. проценты процентами. а подушка безопасности должна быть.
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vollena71
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Додано: Пон 14 січ, 2019 23:01
vollena71 написав:
viewtopic.php?p=4552365#p4552365
Vitl написав:
Коллеги, напомните пжлста, кроме укрэксима, где есть приличные ставки по гривнедепозитам.Т к ожидается гривен 300-400 на фоне растущего доллара, посещают мысли грндепо.Ну конечно танковую броню расчехлять никто не собирается.Курсы курсами. проценты процентами. а подушка безопасности должна быть.
+ аркада, аккорд, коминвестбанк, кредитевропа, все 17,5-18%
аккорд даёт 18 на 3 месяца, удобно если хотите сейчас слить валюту а в мае откупиться.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
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vitaliian
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Додано: Пон 14 січ, 2019 23:35
vitaliian написав: ЛАД написав:
Вскрытие показало, что тот рост был дутый
А после 2014 мы наконец начали производить что-то полезное, чего до 2014г не производили? Всё такое же дутое только вечные ценности уже по 28.
Поэтому считаю и сегодняшний рост зарплат дутым.
Единственное основание - чтобы не уехали не 20%, а 50 или больше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 23:40
Vitl написав:
Коллеги, напомните пжлста, кроме укрэксима, где есть приличные ставки по гривнедепозитам.Т к ожидается гривен 300-400 на фоне растущего доллара, посещают мысли грндепо.Ну конечно танковую броню расчехлять никто не собирается.Курсы курсами. проценты процентами. а подушка безопасности должна быть.
ОВГЗ. Посмотрите viewtopic.php?p=4552714#p4552714
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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ЛАД
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