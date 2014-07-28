Додано: Пон 14 січ, 2019 22:53

Коллеги, напомните пжлста, кроме укрэксима, где есть приличные ставки по гривнедепозитам.Т к ожидается гривен 300-400 на фоне растущего доллара, посещают мысли грндепо.Ну конечно танковую броню расчехлять никто не собирается.Курсы курсами. проценты процентами. а подушка безопасности должна быть.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.