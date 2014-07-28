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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1279128012811282
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:12

  prodigy написав:
  Vitl написав:Коллеги, напомните пжлста, кроме укрэксима, где есть приличные ставки по гривнедепозитам.Т к ожидается гривен 300-400 на фоне растущего доллара, посещают мысли грндепо.Ну конечно танковую броню расчехлять никто не собирается.Курсы курсами. проценты процентами. а подушка безопасности должна быть.



аккорд на 3мес 18%

Да, я его выбрал и А банк.Остальное мне не понравилось.Где на 2 года хороший процент, где просто нарастающий процент и т д.Аккорд на 3 мес вне конкуренции.А банк ещё нужно проработать, там с лояльностью пока не всё прозрачно+0,5+1+3% что за что и как даже на ветке не знают.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:15

ЛАД
Ваше мнение, сами понимаете, поддерживаю.
Но есть и ещё положит. факторы, о кот. Вы не написали. Главный - помогает в заметной степени снизить социальную напряжённость - уезжают наиболее активные и их заработки позволяют поднять уровень жизни значительной части населения.

Это по разному можно трактовать.Также как и удалённая проданная почка(как было сказано тут), чтобы гульнуть.Благосостояние как бы и увеличилось, но за счёт чего и с какими перспективами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:17

Сегодня станет чуть понятнее, что задумали верха, какую тактику они избрали.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:26

До слова про зарплати.
Сьогодні в Німеччині до страйку працівників служби безпеки приєднаються працівники 8 летовищ. Про це повідомили місцеві профспілки: вимагають підвищення зарплатні до 20 євро/в годину (22,81 долл./ в годину).
22,81 долл./ в годину, Карл!
Для порівняння, станом на червень 2018року середня зарплата в авіаційній галузі України 35,5тис грн/місяць або десь 211грн/годину при курсі в червні 26грн це десь 8,11долл/ в годину.
Що вже казати про інші галузі.
Але в Німеччині страйкують, а в нас - ні, ймовірно усіх все влаштовує.
Ну і де наші профспілки, чому їх не чути, хоча б прокоментували чи підтримали морально німців чи що. :roll:

Щодо курсу, враховуючи зарегульованість, нехай на цей раз буде по тренду:
28,25 на 31.01.19. :roll:
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  10/9/9 написав:Але в Німеччині страйкують, а в нас - ні, ймовірно усіх все влаштовує.
Ну і де наші профспілки,

Профсоюз который бы решился на забастовку у нас бы придушили а руководителя посадили или лишили гражданства. Протест в Украине возможен от 100 тыс.человек. Более мелкое количество протестующих власть придушит. Пример Михомайдан.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:41

На авиазаводе Антонова многие получают минималку(((((((
шурец
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