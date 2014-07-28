|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:12
prodigy написав: Vitl написав:
Коллеги, напомните пжлста, кроме укрэксима, где есть приличные ставки по гривнедепозитам.Т к ожидается гривен 300-400 на фоне растущего доллара, посещают мысли грндепо.Ну конечно танковую броню расчехлять никто не собирается.Курсы курсами. проценты процентами. а подушка безопасности должна быть.
аккорд на 3мес 18%
Да, я его выбрал и А банк.Остальное мне не понравилось.Где на 2 года хороший процент, где просто нарастающий процент и т д.Аккорд на 3 мес вне конкуренции.А банк ещё нужно проработать, там с лояльностью пока не всё прозрачно+0,5+1+3% что за что и как даже на ветке не знают.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15109
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 730 раз.
- Подякували: 1614 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:15
ЛАД
Ваше мнение, сами понимаете, поддерживаю.
Но есть и ещё положит. факторы, о кот. Вы не написали. Главный - помогает в заметной степени снизить социальную напряжённость - уезжают наиболее активные и их заработки позволяют поднять уровень жизни значительной части населения.
Это по разному можно трактовать.Также как и удалённая проданная почка(как было сказано тут), чтобы гульнуть.Благосостояние как бы и увеличилось, но за счёт чего и с какими перспективами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15109
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 730 раз.
- Подякували: 1614 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:17
Сегодня станет чуть понятнее, что задумали верха, какую тактику они избрали.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15109
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 730 раз.
- Подякували: 1614 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:26
До слова про зарплати.
Сьогодні в Німеччині до страйку працівників служби безпеки приєднаються працівники 8 летовищ. Про це повідомили місцеві профспілки: вимагають підвищення зарплатні до 20 євро/в годину (22,81 долл./ в годину).22,81 долл./ в годину, Карл!
Для порівняння, станом на червень 2018року середня зарплата в авіаційній галузі України 35,5тис грн/місяць або десь 211грн/годину при курсі в червні 26грн це десь 8,11долл/ в годину.
Що вже казати про інші галузі.
Але в Німеччині страйкують, а в нас - ні, ймовірно усіх все влаштовує.
Ну і де наші профспілки, чому їх не чути, хоча б прокоментували чи підтримали морально німців чи що.
Щодо курсу, враховуючи зарегульованість, нехай на цей раз буде по тренду:
28,25 на 31.01.19.
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 179
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:36
10/9/9 написав:
Але в Німеччині страйкують, а в нас - ні, ймовірно усіх все влаштовує.
Ну і де наші профспілки,
Профсоюз который бы решился на забастовку у нас бы придушили а руководителя посадили или лишили гражданства. Протест в Украине возможен от 100 тыс.человек. Более мелкое количество протестующих власть придушит. Пример Михомайдан.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 356
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:41
На авиазаводе Антонова многие получают минималку(((((((
-
шурец
-
-
- Повідомлень: 910
- З нами з: 18.04.11
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|