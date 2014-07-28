Додано: Вів 15 січ, 2019 11:41

ЛАД написав: Но мне кажется, что падение зарплат вследствие девала это был "возврат к норме" для текущего состояния нашей экономики. Но мне кажется, что падение зарплат вследствие девала это был "возврат к норме" для текущего состояния нашей экономики.

Был бы "возврат к норме" при девале до 12-16 - это был бы ожидаемый курс. Но не до 24-28 - наложилось много негативных факторов, гривна обесценилась сильнее, чем на то были объективные причины. Но ревальвация, по крайней мере существенная, нам не свойственна, потому мы и наблюдали "чудо" роста ЗП вдвое при куда более скромном росте ВВП (если говорить от дна в 2015).Но опять таки, это скорее умозаключения, я всякими ЭОКами не оперирую. Почему не могу назвать рост ЗП за последние три года дутым: курс хоть и зарегулирован, но "зубами" его не держали, резервы не жгли (нечего жечь). При этом немного перефразирую вопрос, что прозвучал выше "что такого мы начали производить в 2014, чего не делали до того" - "а что в РАЗЫ так растворилось из ВВП в 2015-2015, что было до этого?". Не только производство товаров, но и услуг? Да, кризис, потеря территорий, боевые действия, но в резкое падение в РАЗЫ? Это явная диспропорция. Ее мы и отыграли и отыгрываем за последние годы. Трудно сказать, вышли ли мы уже на некий баланс (вероятно, где-то недалеко), еще труднее сказать, будем ли мы расти в ближайшие годы или цикл девал - его отыгрыш повторится опять.