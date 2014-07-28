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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:34
ЛАД написав:
Для конкретного человека заробитчанство полезнее для здоровья, чем продажа почки.
Завтра грянет кризис, вернутся счастливые заробитчане в Украину как в средневековье, будут работать за 7-8к подвергаясь моральным унижениям за любую мелкую провину. "Проданная почка" здесь потеря иммунитета от украинских реалий. Те кто поумнее успеют обзавестись внж.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
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vitaliian
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:41
ЛАД написав:
Но мне кажется, что падение зарплат вследствие девала это был "возврат к норме" для текущего состояния нашей экономики.
Был бы "возврат к норме" при девале до 12-16 - это был бы ожидаемый курс. Но не до 24-28 - наложилось много негативных факторов, гривна обесценилась сильнее, чем на то были объективные причины. Но ревальвация, по крайней мере существенная, нам не свойственна, потому мы и наблюдали "чудо" роста ЗП вдвое при куда более скромном росте ВВП (если говорить от дна в 2015).
Но опять таки, это скорее умозаключения, я всякими ЭОКами не оперирую. Почему не могу назвать рост ЗП за последние три года дутым: курс хоть и зарегулирован, но "зубами" его не держали, резервы не жгли (нечего жечь). При этом немного перефразирую вопрос, что прозвучал выше "что такого мы начали производить в 2014, чего не делали до того" - "а что в РАЗЫ так растворилось из ВВП в 2015-2015, что было до этого?". Не только производство товаров, но и услуг? Да, кризис, потеря территорий, боевые действия, но в резкое падение в РАЗЫ? Это явная диспропорция. Ее мы и отыграли и отыгрываем за последние годы. Трудно сказать, вышли ли мы уже на некий баланс (вероятно, где-то недалеко), еще труднее сказать, будем ли мы расти в ближайшие годы или цикл девал - его отыгрыш повторится опять.
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Faceless
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:46
ЛАД
Но мне кажется, что падение зарплат вследствие девала это был "возврат к норме" для текущего состояния нашей экономики. Причины сегодняшнего быстрого роста (на мой взгляд) написал выше.
Кстати, очень логично.Т к рост доходов как раз и был в годы безудержной кредитации.А потом отрезвление.Разный подход, т к разные точки отсчёта.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:50
Faceless написав: ЛАД написав:
Но мне кажется, что падение зарплат вследствие девала это был "возврат к норме" для текущего состояния нашей экономики.
Был бы "возврат к норме" при девале до 12-16 - это был бы ожидаемый курс. Но не до 24-28 - наложилось много негативных факторов, гривна обесценилась сильнее, чем на то были объективные причины. Но ревальвация, по крайней мере существенная, нам не свойственна, потому мы и наблюдали "чудо" роста ЗП вдвое при куда более скромном росте ВВП (если говорить от дна в 2015).
Но опять таки, это скорее умозаключения, я всякими ЭОКами не оперирую. Почему не могу назвать рост ЗП за последние три года дутым: курс хоть и зарегулирован, но "забами" его не держали, резервы не жгли (нечего жечь). При этом немного перефразирую вопрос, что прозвучал выше "что такого мы начали производить в 2014, чего не делали до того" - "а что в РАЗЫ так растворилось из ВВП в 2015-2015, что было до этого?". Не только производство товаров, но и услуг? Да, кризис, потеря территорий, боевые действия, но в резкое падение в РАЗЫ? Это явная диспропорция. Ее мы и отыграли и отыгрываем за последние годы. Трудно сказать, вышли ли мы уже на некий баланс (вероятно, где-то недалеко), еще труднее сказать, будем ли мы расти в ближайшие годы или цикл девал - его отыгрыш повторится опять.
Ответ на затронутые вопросы лежит в другом месте.Доллар как товар стал более дефицитным и соотв подорожал.Было собственных звр ок 30, а сейчас еле с 6 до 9 поднапряглись.Т е девал в большей степени не связан с показателями, а связан с ограниченностью товара.
ПС и к сож нам не на руку текущее положение вещей, когда этот самый товар(доллар) будет дорожать в мире.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:59
Faceless написав:
а что в РАЗЫ так растворилось из ВВП в 2015-2015, что было до этого?"
я работал в 2012-2014 на фабрике, 70% сбыта - экспорт в Россию. На внутреннем рынке Донецка обл и АР Крым покупали до 20% продукции. После всех событий падение реализации более чем в 4 раза. В Европе данная продукция не востребована. Думаю у меня типичный пример.
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vitaliian
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:34
vitaliian написав: Faceless написав:
а что в РАЗЫ так растворилось из ВВП в 2015-2015, что было до этого?"
я работал в 2012-2014 на фабрике, 70% сбыта - экспорт в Россию. На внутреннем рынке Донецка обл и АР Крым покупали до 20% продукции. После всех событий падение реализации более чем в 4 раза. В Европе данная продукция не востребована. Думаю у меня типичный пример.
Есть отдельные отрасли, пострадавшие едва не на 100%. Но не может быть, что порядка 2/3 экономики, с учетом сферы услуг (которой сильно больше половины ВВП), просто исчезла в короткий период времени. Именно потому я и рассматриваю значительную часть роста ЗП именно как выравнивание диспропорций.
До 2008 пузырь был надут дешевыми кредитными деньгами. В результате кризиса получили некоторый дисбаланс, но он был выравнен достаточно быстро - буквально за пару лет. Потом дисбаланс в виде пузыря был раздут опять, но в 2013-2014 он лопнул с кучей сопутствующих отягощающих факторов. Кроме последствий общего кризиса получили еще и физическую потерю производственных сил и рынков. Но даже при этих обстоятельствах, девальвация до 12-16-25-28 была явно опережающей. Потому этим и можно объяснить существенный номинальных рост доходов с 2015 по 2018, при отсутствии значительных вливаний извне, без какого-либо фантастического роста цен на товары нашего экспорта, с минимальным ростом ВВП.
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Faceless
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