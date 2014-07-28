ЕМНИП, фиксацию итогов установили на 15-00
Киев - 28,15
Харьков - 28,13
Одесса - 28,07
Львов - 28,15
Днепр - 28,15
Винница - 28,13
Черновцы - 28,10
Итого средний курс - 28,1257
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:18
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
ЕМНИП, фиксацию итогов установили на 15-00
Киев - 28,15
Харьков - 28,13
Одесса - 28,07
Львов - 28,15
Днепр - 28,15
Винница - 28,13
Черновцы - 28,10
Итого средний курс - 28,1257
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:29
Зараз переглядають цей форум: skorpio123 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|