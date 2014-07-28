ЕМНИП, фиксацию итогов установили на 15-00
Киев - 28,15
Харьков - 28,13
Одесса - 28,07
Львов - 28,15
Днепр - 28,15
Винница - 28,13
Черновцы - 28,10
Итого средний курс - 28,1257
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:18
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
ЕМНИП, фиксацию итогов установили на 15-00
Киев - 28,15
Харьков - 28,13
Одесса - 28,07
Львов - 28,15
Днепр - 28,15
Винница - 28,13
Черновцы - 28,10
Итого средний курс - 28,1257
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:29
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:17
Фиксируем результат 1 этапа конкурса за 1 кв. 2019
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:39
prodigy
на 6 мес 16+1% не валом
это о чём
Там на 6мес 17,2, вопрос только сколько +++
Востаннє редагувалось Vitl в Вів 15 січ, 2019 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:43
Поздравления победителю.Он подтвердил звание снайпера в новом сезоне.Несмотря на откат, нужно признать, что курс вполне мог бы затормозить и пониже. что повлияло бы на места.Хотя в то же время небезосновательны ожидания и наверх.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:45
Результат голосовалки вполне предсказуем, т к обвалюги типа меня и подобных доверились хотелкам.А ближе к цели оказались те, кто особо не выбивался из текущей ситуации, а ситуация в ответ никуда и не убежала.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:14
я про аккорд...базовых 17 только для пенсионеров
может какие-то личные договоренности, на сайте написано что более детально по телефону
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:16
а почему на 15.00 а не на 18.00 как всегда?
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:19
Мы вроде условились еще в 2018, что теперь контрольное время в 15-00, но 29.12 брали 13-00, потому что у банков был сокращенный день.
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:33
Faceless мне без разницы, только чтобы знать на будущее
не спілкуюсь з порохоботами
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