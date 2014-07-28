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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1281128212831284
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ЕМНИП, фиксацию итогов установили на 15-00
Киев - 28,15
Харьков - 28,13
Одесса - 28,07
Львов - 28,15
Днепр - 28,15
Винница - 28,13
Черновцы - 28,10

Итого средний курс - 28,1257
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:29

  Faceless написав:ЕМНИП, фиксацию итогов установили на 15-00
Киев - 28,15
Харьков - 28,13
Одесса - 28,07
Львов - 28,15
Днепр - 28,15
Винница - 28,13
Черновцы - 28,10

Итого средний курс - 28,1257

Alex2007 - провидець. Поздоровляю!
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:17

Фиксируем результат 1 этапа конкурса за 1 кв. 2019

Зображення

Поздравляем победителей этапа:
Первое место - известный снайпер Alex2007 с погрешностью в 2 копейки
Второе место - freeze с погрешностью в 4 копейки
Третье место - diegot_tar с погрешностью в 5 копеек
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:39

prodigy

на 6 мес 16+1% не валом

это о чём :?:

Там на 6мес 17,2, вопрос только сколько +++
Востаннє редагувалось Vitl в Вів 15 січ, 2019 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:43

Поздравления победителю.Он подтвердил звание снайпера в новом сезоне.Несмотря на откат, нужно признать, что курс вполне мог бы затормозить и пониже. что повлияло бы на места.Хотя в то же время небезосновательны ожидания и наверх.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:45

Результат голосовалки вполне предсказуем, т к обвалюги типа меня и подобных доверились хотелкам.А ближе к цели оказались те, кто особо не выбивался из текущей ситуации, а ситуация в ответ никуда и не убежала.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:14

  Vitl написав:prodigy

на 6 мес 16+1% не валом

это о чём :?:

Там на 6мес 17,2, вопрос только сколько +++


я про аккорд...базовых 17 только для пенсионеров

http://accordbank.com.ua/ua/371.htm

может какие-то личные договоренности, на сайте написано что более детально по телефону :mrgreen:
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:16

  Faceless написав:ЕМНИП, фиксацию итогов установили на 15-00
Киев - 28,15
Харьков - 28,13
Одесса - 28,07
Львов - 28,15
Днепр - 28,15
Винница - 28,13
Черновцы - 28,10

Итого средний курс - 28,1257


а почему на 15.00 а не на 18.00 как всегда?
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:19

  prodigy написав:
  Faceless написав:ЕМНИП, фиксацию итогов установили на 15-00
Киев - 28,15
Харьков - 28,13
Одесса - 28,07
Львов - 28,15
Днепр - 28,15
Винница - 28,13
Черновцы - 28,10

Итого средний курс - 28,1257


а почему на 15.00 а не на 18.00 как всегда?

Мы вроде условились еще в 2018, что теперь контрольное время в 15-00, но 29.12 брали 13-00, потому что у банков был сокращенный день.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:33

Faceless мне без разницы, только чтобы знать на будущее
не спілкуюсь з порохоботами
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