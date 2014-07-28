Додано: Вів 15 січ, 2019 20:17

Ставлю опять 28.50 и на 31 января, т.к. курс устанавливается ситуативно. И никто не знает выкатят ли завтра "перемогу", или "корабли в Керчь".



А глобально ситуация выглядит как перед бегством "злочинной влады": в долгах, как в шелках, бьющее рекорды отрицательное торговое сальдо, - зато стабильный курс па28 ("8 па-новому")

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин