prodigy
Ну в аккорде мы ж определились, что нови гроши на 3 мес - это почти идеал.А я про а банк.Там муссируют. что операторы предлагают непонятные 3% надбавки. только пока никто не врубился к депо или кешбек.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:22
prodigy
Ну в аккорде мы ж определились, что нови гроши на 3 мес - это почти идеал.А я про а банк.Там муссируют. что операторы предлагают непонятные 3% надбавки. только пока никто не врубился к депо или кешбек.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:24
Честно, я и сам забыл.Это результат того, что многие предложения больше запутывают, а не помогают.Ну Фейслес хоть вспомнил.Я ждал как обычно 18 Мне тоже без разницы.Значит 15_00, привыкнем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:32
Поздравляю победителей!
Цифра на 31.01 27,90.
Думаю о том, что прошли пик и до выборов выше нынешних уровней не поднимемся! Была надежда на более активный рост в январе, но ,исходя из текущей ситуации, больше вероятность пойти вниз!
Факторы все те же, ждём экспортеров с их валютой под ожидаемые пики в январе - наверняка должны были планировать завод!
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:17
Ставлю опять 28.50 и на 31 января, т.к. курс устанавливается ситуативно. И никто не знает выкатят ли завтра "перемогу", или "корабли в Керчь".
А глобально ситуация выглядит как перед бегством "злочинной влады": в долгах, как в шелках, бьющее рекорды отрицательное торговое сальдо, - зато стабильный курс па28 ("8 па-новому")
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:33
Я поставлю на 28,40.Мне кажется. что рост ещё возможен. но уже не бурный.Буду рад ошибиться.Да, звр нарастили, долги есть чем отдать, курс высоко никто не пустит.Но выход на рынок того, что обычно выходило под НГ, теперь идёт порциями. и они ещё не закончились.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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