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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:22

prodigy

Ну в аккорде мы ж определились, что нови гроши на 3 мес - это почти идеал.А я про а банк.Там муссируют. что операторы предлагают непонятные 3% надбавки. только пока никто не врубился к депо или кешбек. :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:24

  prodigy написав:Faceless мне без разницы, только чтобы знать на будущее


Честно, я и сам забыл.Это результат того, что многие предложения больше запутывают, а не помогают.Ну Фейслес хоть вспомнил.Я ждал как обычно 18 :oops: Мне тоже без разницы.Значит 15_00, привыкнем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:32

Поздравляю победителей!
Цифра на 31.01 27,90.
Думаю о том, что прошли пик и до выборов выше нынешних уровней не поднимемся! Была надежда на более активный рост в январе, но ,исходя из текущей ситуации, больше вероятность пойти вниз!
Факторы все те же, ждём экспортеров с их валютой под ожидаемые пики в январе - наверняка должны были планировать завод!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:17

Ставлю опять 28.50 и на 31 января, т.к. курс устанавливается ситуативно. И никто не знает выкатят ли завтра "перемогу", или "корабли в Керчь".

А глобально ситуация выглядит как перед бегством "злочинной влады": в долгах, как в шелках, бьющее рекорды отрицательное торговое сальдо, - зато стабильный курс па28 ("8 па-новому")
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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