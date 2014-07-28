prodigy
Ну в аккорде мы ж определились, что нови гроши на 3 мес - это почти идеал.А я про а банк.Там муссируют. что операторы предлагают непонятные 3% надбавки. только пока никто не врубился к депо или кешбек.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:22
prodigy
Ну в аккорде мы ж определились, что нови гроши на 3 мес - это почти идеал.А я про а банк.Там муссируют. что операторы предлагают непонятные 3% надбавки. только пока никто не врубился к депо или кешбек.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:24
Честно, я и сам забыл.Это результат того, что многие предложения больше запутывают, а не помогают.Ну Фейслес хоть вспомнил.Я ждал как обычно 18 Мне тоже без разницы.Значит 15_00, привыкнем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:32
Поздравляю победителей!
Цифра на 31.01 27,90.
Думаю о том, что прошли пик и до выборов выше нынешних уровней не поднимемся! Была надежда на более активный рост в январе, но ,исходя из текущей ситуации, больше вероятность пойти вниз!
Факторы все те же, ждём экспортеров с их валютой под ожидаемые пики в январе - наверняка должны были планировать завод!
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:17
Ставлю опять 28.50 и на 31 января, т.к. курс устанавливается ситуативно. И никто не знает выкатят ли завтра "перемогу", или "корабли в Керчь".
А глобально ситуация выглядит как перед бегством "злочинной влады": в долгах, как в шелках, бьющее рекорды отрицательное торговое сальдо, - зато стабильный курс па28 ("8 па-новому")
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:33
Я поставлю на 28,40.Мне кажется. что рост ещё возможен. но уже не бурный.Буду рад ошибиться.Да, звр нарастили, долги есть чем отдать, курс высоко никто не пустит.Но выход на рынок того, что обычно выходило под НГ, теперь идёт порциями. и они ещё не закончились.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:38
Хочу добавить туманную перспективу.Может у кого то и сформировался взгляд в будущее на полгода, но для меня это очень спорно.Поэтому часть гривен попробую оставить.Вселяют надежду два фактора - мировой кризис только зарождается, и вторые выборы до кот тоже маловероятно обрушение курса.Калькулятор говорит, что защитный курс от нынешних ок 28 будет ок 30.Т о если летом па 30. то грндепо не даст убытка.Хотя варианты всегда существуют.Ну и случайно-не случайные факторы, кот могут произойти в любой день, типа военного столкновения или ещё чего в нестабильном мире.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:41
Остаётся огромной загадкой, как при росте звр как общих так и собственных, на фига занимать под почти 10% и нафига прогибаться перед мвф за транш.Т е что то тут не так, чего то мы полностью не знаем.Как я ранее писал, скорее всего звр не ликвидные, как бы это странно не звучало.А именно ликвидных как раз и не хватает для покрытия нужд.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:07
Відповідь проста,як три копійки.
1.Транш МВФ - сигнал для інших інвесторів.
2.До отримання траншу в нас 3 чи 4 місяці ЗВР складали менше 3 місяців імпорту.А це інші ризики для інвесторів,навіть гарячих.
3.До отримання траншу ставки по ОВДП були 20.5% у гривні і 7.ХХ у доларі.
Сьогодні залучили максимум під 19.5% у гривні і під 6.ХХ у доларі.
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:09
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
наверное хотят рефинансировать старые долги без слива ЗВР.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:20
1 - придуманный миф, кот оправдан процентов на 10, не более
2 - менее 2 ярдов из 20 тут раз и изменили кардинально всю картину - смешно
3 - разница не велика совсем
Я дал ответ на вопрос и пока считаю его самым логичным.
Имея 18 ярдов в кармане. ты будешь занимать ещё под 10% или портить себе жизнь ещё за 2 плюс к 18ти.Это блеф и игра цифрами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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