Недавно некий аналитег Кущ(можно найти по фамилии) написал коммент по этому поводу.Как ни странно он повторил мою идею, озвученную несколькими неделями ранее.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:22
Недавно некий аналитег Кущ(можно найти по фамилии) написал коммент по этому поводу.Как ни странно он повторил мою идею, озвученную несколькими неделями ранее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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