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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:22

  vitaliian написав:
  Vitl написав:на фига занимать под почти 10% и нафига прогибаться перед мвф за транш
наверное хотят рефинансировать старые долги без слива ЗВР.


Недавно некий аналитег Кущ(можно найти по фамилии) написал коммент по этому поводу.Как ни странно он повторил мою идею, озвученную несколькими неделями ранее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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