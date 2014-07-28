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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:22
vitaliian написав: Vitl написав:
на фига занимать под почти 10% и нафига прогибаться перед мвф за транш
наверное хотят рефинансировать старые долги без слива ЗВР.
Недавно некий аналитег Кущ(можно найти по фамилии) написал коммент по этому поводу.Как ни странно он повторил мою идею, озвученную несколькими неделями ранее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:42
tea написав: Vitl написав:
на фига занимать под почти 10% и нафига прогибаться перед мвф за транш.
Відповідь проста,як три копійки.
1.Транш МВФ - сигнал для інших інвесторів.
2.До отримання траншу в нас 3 чи 4 місяці ЗВР складали менше 3 місяців імпорту.А це інші ризики для інвесторів,навіть гарячих.
3.До отримання траншу ставки по ОВДП були 20.5% у гривні і 7.ХХ у доларі.
Сьогодні залучили максимум під 19.5% у гривні і під 6.ХХ у доларі.
Основная сумма в грн под 19,2%, в долларе - под 7,25%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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