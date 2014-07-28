Недавно некий аналитег Кущ(можно найти по фамилии) написал коммент по этому поводу.Как ни странно он повторил мою идею, озвученную несколькими неделями ранее.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:22
Недавно некий аналитег Кущ(можно найти по фамилии) написал коммент по этому поводу.Как ни странно он повторил мою идею, озвученную несколькими неделями ранее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 16 січ, 2019 00:42
Основная сумма в грн под 19,2%, в долларе - под 7,25%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:27
Хороший метод для диагностики нашей экономики и динамики курса гривны, можете применять, не пожалеете. Называется "сырьевые ножницы": если цена за тонну руды выше стоимости барреля нефти, у нас все хорошо, если наоборот - не очень. Кстати, в декабре спотовые цены на руду достигали рекордных 75 дол/т, а Брент падал на "дно" в среднем до 54 дол. Сейчас нефть начала расти, а руда рискует наоборот упасть до 60 дол/т. А такие ножницы могут подстричь нашу экономику под "полубокс".
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 січ, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:19
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
А почему надо брать цену на руду? Я думал нас сейчас больше волнует пшеница-кукуруза-рапс
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