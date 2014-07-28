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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1283128412851286
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:22

  vitaliian написав:
  Vitl написав:на фига занимать под почти 10% и нафига прогибаться перед мвф за транш
наверное хотят рефинансировать старые долги без слива ЗВР.


Недавно некий аналитег Кущ(можно найти по фамилии) написал коммент по этому поводу.Как ни странно он повторил мою идею, озвученную несколькими неделями ранее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:42

  tea написав:
  Vitl написав: на фига занимать под почти 10% и нафига прогибаться перед мвф за транш.

Відповідь проста,як три копійки.
1.Транш МВФ - сигнал для інших інвесторів.
2.До отримання траншу в нас 3 чи 4 місяці ЗВР складали менше 3 місяців імпорту.А це інші ризики для інвесторів,навіть гарячих.
3.До отримання траншу ставки по ОВДП були 20.5% у гривні і 7.ХХ у доларі.
Сьогодні залучили максимум під 19.5% у гривні і під 6.ХХ у доларі.

Основная сумма в грн под 19,2%, в долларе - под 7,25%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:27

  Vitl написав:
  vitaliian написав:
  Vitl написав:на фига занимать под почти 10% и нафига прогибаться перед мвф за транш
наверное хотят рефинансировать старые долги без слива ЗВР.


Хороший метод для диагностики нашей экономики и динамики курса гривны, можете применять, не пожалеете. Называется "сырьевые ножницы": если цена за тонну руды выше стоимости барреля нефти, у нас все хорошо, если наоборот - не очень. Кстати, в декабре спотовые цены на руду достигали рекордных 75 дол/т, а Брент падал на "дно" в среднем до 54 дол. Сейчас нефть начала расти, а руда рискует наоборот упасть до 60 дол/т. А такие ножницы могут подстричь нашу экономику под "полубокс".

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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 січ, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

А почему надо брать цену на руду? Я думал нас сейчас больше волнует пшеница-кукуруза-рапс
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