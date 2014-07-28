Недавно некий аналитег Кущ(можно найти по фамилии) написал коммент по этому поводу.Как ни странно он повторил мою идею, озвученную несколькими неделями ранее.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:22
Недавно некий аналитег Кущ(можно найти по фамилии) написал коммент по этому поводу.Как ни странно он повторил мою идею, озвученную несколькими неделями ранее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 16 січ, 2019 00:42
Основная сумма в грн под 19,2%, в долларе - под 7,25%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:27
Хороший метод для диагностики нашей экономики и динамики курса гривны, можете применять, не пожалеете. Называется "сырьевые ножницы": если цена за тонну руды выше стоимости барреля нефти, у нас все хорошо, если наоборот - не очень. Кстати, в декабре спотовые цены на руду достигали рекордных 75 дол/т, а Брент падал на "дно" в среднем до 54 дол. Сейчас нефть начала расти, а руда рискует наоборот упасть до 60 дол/т. А такие ножницы могут подстричь нашу экономику под "полубокс".
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 січ, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:01
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Доброго дня, на кінець місяця ставлю 28,32
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:19
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
А почему надо брать цену на руду? Я думал нас сейчас больше волнует пшеница-кукуруза-рапс
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:56
Кущ экономист...много знает
Беларусь постепенно отбирает у нас и автомобильный транзит. По оценкам экономиста Алексея Куща, за последние несколько лет соседи перехватили треть автомобильных грузов, следовавших ранее через Украину. А после реконструкции белорусской дороги М10, которая идет в аккурат параллельно нашей границе, эта цифра еще больше вырастет.
рекомендую ознакомиться-как мы потеряли "шелковый пусть"
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:00
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
"отбирает" это когда незаконно, силой. Правильнее сказать "мы проигрываем конкурентную борьбу". А ведь так гордились майданами, тыкали ими в россиян и белорусов говорили мол смотрите как надо менять власть в демократической стране.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:39
к огромному сожалению, страна продолжает донашивать старые вещи от СССР
(Укрзализниця это яркий пример-вагоны старые убитые, тепловозы убитые, вся логистика не соответствует 21 веку, порты Украины Одесса/Черноморск никак не могут перекрыть рекорды по перевалке времен 1987-1989гг,т.е. 30 лет падение и топтание на месте ), по качеству дорог уступаем той же Беларуси.
но еще есть пару тысяч идиотов, которые спустя 5 лет продолжают чем-то гордиться
не спілкуюсь з порохоботами
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