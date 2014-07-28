"мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем"
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:47
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
"мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем"
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:52
Прогноз на 31.01 - 28.19
Будут за эти две недели легкие волны туда-сюда, имхо. Главное в прогнозе попасть по амплитуде )))
А так всё стабильно грустно, поэтому по сравнению с 15.01 поднял свой прогноз всего лишь на 2 копейки.
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:02
Стоимость нового тепловоза -примерно 5 млн. у.е. Чтобы заменить весь парк только тепловозов нужны миллиарды долларов. Когда Януковощ с детишками, прислугой и данецкой всей шоблой грузил эти миллиарды КАМАЗами - где был иксперд prodigy ? Правильно, пел песни о нерушимой дружбе народов.
Если завтра Укрзализниця поднимет цену билета с 5 у.е. до 6 у.е. чтобы купить один новый локомотив - кто первый прибежит с воплями о тотальном зубожинни ? Правильно, все тот же зрадоеб prodigy ....
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