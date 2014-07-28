Додано: Сер 16 січ, 2019 15:21

bolex написав: prodigy написав: к огромному сожалению, страна продолжает донашивать старые вещи от СССР

(Укрзализниця это яркий пример-вагоны старые убитые, тепловозы убитые, вся логистика не соответствует 21 веку, порты Украины Одесса/Черноморск никак не могут перекрыть рекорды по перевалке времен 1987-1989гг,т.е. 30 лет падение и топтание на месте ), по качеству дорог уступаем той же Беларуси.

но еще есть пару тысяч идиотов, которые спустя 5 лет продолжают чем-то гордиться к огромному сожалению, страна продолжает донашивать старые вещи от СССР(Укрзализниця это яркий пример-вагоны старые убитые, тепловозы убитые, вся логистика не соответствует 21 веку, порты Украины Одесса/Черноморск никак не могут перекрыть рекорды по перевалке времен 1987-1989гг,т.е. 30 лет падение и топтание на месте ), по качеству дорог уступаем той же Беларуси.но еще есть пару тысяч идиотов, которые спустя 5 лет продолжают чем-то гордиться



Стоимость нового тепловоза -примерно 5 млн. у.е. Чтобы заменить весь парк только тепловозов нужны миллиарды долларов. Когда Януковощ с детишками, прислугой и данецкой всей шоблой грузил эти миллиарды КАМАЗами - где был иксперд prodigy ? Правильно, пел песни о нерушимой дружбе народов.



Если завтра Укрзализниця поднимет цену билета с 5 у.е. до 6 у.е. чтобы купить один новый локомотив - кто первый прибежит с воплями о тотальном зубожинни ? Правильно, все тот же зрадоеб prodigy .... Стоимость нового тепловоза -примерно 5 млн. у.е. Чтобы заменить весь парк только тепловозов нужны миллиарды долларов. Когда Януковощ с детишками, прислугой и данецкой всей шоблой грузил эти миллиарды КАМАЗами - где был иксперд prodigy ? Правильно, пел песни о нерушимой дружбе народов.Если завтра Укрзализниця поднимет цену билета с 5 у.е. до 6 у.е. чтобы купить один новый локомотив - кто первый прибежит с воплями о тотальном зубожинни ? Правильно, все тот же зрадоеб prodigy ....

три завода, производящих локомотивы.

а чего ты не помешал Януковичу вывозить кэш Камазами, или наоборот помогал?Болекс твой баттхёрт понятен, только меня ты никак не зацепиля пользуюсь услугами Укрзализници 1-2 раза в 10 лет и подъем цены (вместе с подъемом качества сервиса) только приветствую.а то, что Украина ежегодно теряет на контрабанде до 100-110млдр гривен (включая 2014-2018) ты конечно скромно умолчишь...также то, что Омелян полнейший дуб(который никогда в отрасли не работал и все его знания из интернета))) и Кравцов такой же остолоп:Закупить локомотивов в Америке на 1 млрд баксов, при том что в странеа ничего, что в самой бедной стране Европы чиновники гос компаний получают низа*ер больше президента Франции и канцлера Германии.а вы порохоботы все на Яныка киваете...Яценюк натырел таврь и теперь из Флориды переживает за краину.вот такие "б***" под прикрытием лозунгов продолжают воровать у страны...ты в том числе вор(если нет, тогда нефиг баттхерт устраивать при людно)