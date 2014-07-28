"мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем"
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:47
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
"мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем"
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:52
Прогноз на 31.01 - 28.19
Будут за эти две недели легкие волны туда-сюда, имхо. Главное в прогнозе попасть по амплитуде )))
А так всё стабильно грустно, поэтому по сравнению с 15.01 поднял свой прогноз всего лишь на 2 копейки.
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:02
Стоимость нового тепловоза -примерно 5 млн. у.е. Чтобы заменить весь парк только тепловозов нужны миллиарды долларов. Когда Януковощ с детишками, прислугой и данецкой всей шоблой грузил эти миллиарды КАМАЗами - где был иксперд prodigy ? Правильно, пел песни о нерушимой дружбе народов.
Если завтра Укрзализниця поднимет цену билета с 5 у.е. до 6 у.е. чтобы купить один новый локомотив - кто первый прибежит с воплями о тотальном зубожинни ? Правильно, все тот же зрадоеб prodigy ....
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:21
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Похоже, что таки боковик. Причем нал не хочет идти выше 28.10
Мой прогноз на 31е: 28.05
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:29
Стало зрозуміло - хто завадив мені зайняти 1 місце після 1 туру.
Вчора на основному форумі пройшла інфа,що в понеділок якийсь банк отримав рефінанс,купив на нього валюту,а вчора її продав.
Якби не ця угода,курс йшов би вниз,що ми сьогодні і бачимо.
Прогноз на 31 число дам завтра в 23.59.
Попрошу Пізнайка не давати сильних снодійних,а санітарів - нехай розбудять о 23.58.
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:21
а чего ты не помешал Януковичу вывозить кэш Камазами, или наоборот помогал?
Болекс твой баттхёрт понятен, только меня ты никак не зацепил
я пользуюсь услугами Укрзализници 1-2 раза в 10 лет и подъем цены (вместе с подъемом качества сервиса) только приветствую.
а то, что Украина ежегодно теряет на контрабанде до 100-110млдр гривен (включая 2014-2018) ты конечно скромно умолчишь...
также то, что Омелян полнейший дуб(который никогда в отрасли не работал и все его знания из интернета))) и Кравцов такой же остолоп:Закупить локомотивов в Америке на 1 млрд баксов, при том что в стране три завода, производящих локомотивы.
а ничего, что в самой бедной стране Европы чиновники гос компаний получают низа*ер больше президента Франции и канцлера Германии.а вы порохоботы все на Яныка киваете...Яценюк натырел таврь и теперь из Флориды переживает за краину.
вот такие "б***" под прикрытием лозунгов продолжают воровать у страны...ты в том числе вор (если нет, тогда нефиг баттхерт устраивать при людно)
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 16 січ, 2019 16:27, всього редагувалось 2 разів.
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:07
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:23
-Днепровский электровозостроительный завод
-Завод имени Малышева
-Луганский тепловозостроительный завод
Луганский оккупирован
2 других на стадии банкротства
но Омеляну это не интересно, главное заключить контракт и получить комиссионные со сделки
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:30
Крюковский тоже делал.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:40
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Дніпро - Последний электровоз сошел с конвейера еще в 2008 году,
По состоянию на 1 сентября 2018 года ГП «Днепропетровский электровозостроительный завод» имеет непогашенную задолженность по заработной плате в сумме более 7 миллионов гривен и специализируется исключительно на ремонте оборудования. Директора завода Александра Зельдина подозревают в хищении 3 миллионов гривен. Во время обысков в его доме обнаружили золотой умывальник и золотые именные часы от президента РФ.
ЗІМ - В 1968 году производство тепловозов было окончательно свёрнуто, но завод продолжал выпускать дизели для тепловозов.
Луганськ - під окупацією
Щодо "Тризубів":
Очікується, що на першому етапі співпраці буде поставлено 30 вантажних дизельних локомотивів GE ТЕ33А. Рівень локалізації складе 10 %.
На другому етапі співпраці передбачається збільшити рівень локалізації виробництва до 40 %. Імовірно, виробництво буде налагоджене на базі Крюківського вагонобудівного заводу.
Тому, не все так погано у нашому домі
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