RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1285128612871288>
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:но еще есть пару тысяч идиотов, которые спустя 5 лет продолжают чем-то гордиться
"мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем"
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 377
З нами з: 06.04.16
Подякував: 118 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:52

Прогноз на 31.01 - 28.19

Будут за эти две недели легкие волны туда-сюда, имхо. Главное в прогнозе попасть по амплитуде )))
А так всё стабильно грустно, поэтому по сравнению с 15.01 поднял свой прогноз всего лишь на 2 копейки.
freeze
4
 
Повідомлень: 9173
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 3691 раз.
 
Профіль
15
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:02

  prodigy написав:к огромному сожалению, страна продолжает донашивать старые вещи от СССР
(Укрзализниця это яркий пример-вагоны старые убитые, тепловозы убитые, вся логистика не соответствует 21 веку, порты Украины Одесса/Черноморск никак не могут перекрыть рекорды по перевалке времен 1987-1989гг,т.е. 30 лет падение и топтание на месте ), по качеству дорог уступаем той же Беларуси.
но еще есть пару тысяч идиотов, которые спустя 5 лет продолжают чем-то гордиться


Стоимость нового тепловоза -примерно 5 млн. у.е. Чтобы заменить весь парк только тепловозов нужны миллиарды долларов. Когда Януковощ с детишками, прислугой и данецкой всей шоблой грузил эти миллиарды КАМАЗами - где был иксперд prodigy ? Правильно, пел песни о нерушимой дружбе народов.

Если завтра Укрзализниця поднимет цену билета с 5 у.е. до 6 у.е. чтобы купить один новый локомотив - кто первый прибежит с воплями о тотальном зубожинни ? Правильно, все тот же зрадоеб prodigy ....
bolex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7173
З нами з: 27.02.09
Подякував: 1890 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:21

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Похоже, что таки боковик. Причем нал не хочет идти выше 28.10
Мой прогноз на 31е: 28.05
kolyuchy
 
Повідомлень: 318
З нами з: 17.04.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:29

Стало зрозуміло - хто завадив мені зайняти 1 місце після 1 туру.
Вчора на основному форумі пройшла інфа,що в понеділок якийсь банк отримав рефінанс,купив на нього валюту,а вчора її продав.
Якби не ця угода,курс йшов би вниз,що ми сьогодні і бачимо.
Прогноз на 31 число дам завтра в 23.59.
Попрошу Пізнайка не давати сильних снодійних,а санітарів - нехай розбудять о 23.58.
tea
 
Повідомлень: 16679
З нами з: 15.11.08
Подякував: 544 раз.
Подякували: 2182 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:21

  bolex написав:
  prodigy написав:к огромному сожалению, страна продолжает донашивать старые вещи от СССР
(Укрзализниця это яркий пример-вагоны старые убитые, тепловозы убитые, вся логистика не соответствует 21 веку, порты Украины Одесса/Черноморск никак не могут перекрыть рекорды по перевалке времен 1987-1989гг,т.е. 30 лет падение и топтание на месте ), по качеству дорог уступаем той же Беларуси.
но еще есть пару тысяч идиотов, которые спустя 5 лет продолжают чем-то гордиться


Стоимость нового тепловоза -примерно 5 млн. у.е. Чтобы заменить весь парк только тепловозов нужны миллиарды долларов. Когда Януковощ с детишками, прислугой и данецкой всей шоблой грузил эти миллиарды КАМАЗами - где был иксперд prodigy ? Правильно, пел песни о нерушимой дружбе народов.

Если завтра Укрзализниця поднимет цену билета с 5 у.е. до 6 у.е. чтобы купить один новый локомотив - кто первый прибежит с воплями о тотальном зубожинни ? Правильно, все тот же зрадоеб prodigy ....


а чего ты не помешал Януковичу вывозить кэш Камазами, или наоборот помогал?
Болекс твой баттхёрт понятен, только меня ты никак не зацепил
я пользуюсь услугами Укрзализници 1-2 раза в 10 лет и подъем цены (вместе с подъемом качества сервиса) только приветствую.

а то, что Украина ежегодно теряет на контрабанде до 100-110млдр гривен (включая 2014-2018) ты конечно скромно умолчишь...
также то, что Омелян полнейший дуб(который никогда в отрасли не работал и все его знания из интернета))) и Кравцов такой же остолоп:Закупить локомотивов в Америке на 1 млрд баксов, при том что в стране три завода, производящих локомотивы.
https://24tv.ua/ru/rukovoditel_ukrzaliz ... ol_n896260

а ничего, что в самой бедной стране Европы чиновники гос компаний получают низа*ер больше президента Франции и канцлера Германии.а вы порохоботы все на Яныка киваете...Яценюк натырел таврь и теперь из Флориды переживает за краину.

вот такие "б***" под прикрытием лозунгов продолжают воровать у страны...ты в том числе вор :mrgreen: (если нет, тогда нефиг баттхерт устраивать при людно)
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 16 січ, 2019 16:27, всього редагувалось 2 разів.
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
Повідомлень: 4745
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:в стране три завода, производящих локомотивы.


Чи можна детальніше?
V2
4
 
Повідомлень: 5638
З нами з: 03.07.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:23

  V2 написав:
  prodigy написав:в стране три завода, производящих локомотивы.


Чи можна детальніше?


-Днепровский электровозостроительный завод
-Завод имени Малышева
-Луганский тепловозостроительный завод

Луганский оккупирован
2 других на стадии банкротства

но Омеляну это не интересно, главное заключить контракт и получить комиссионные со сделки
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
Повідомлень: 4745
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:30

  prodigy написав:
  V2 написав:
  prodigy написав:в стране три завода, производящих локомотивы.


Чи можна детальніше?


-Днепровский электровозостроительный завод
-Завод имени Малышева
-Луганский тепловозостроительный завод

Луганский оккупирован
2 других на стадии банкротства

но Омеляну это не интересно, главное заключить контракт и получить комиссионные со сделки


Крюковский тоже делал.
freeze
4
 
Повідомлень: 9173
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 3691 раз.
 
Профіль
15
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:40

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:-Днепровский электровозостроительный завод
-Завод имени Малышева
-Луганский тепловозостроительный завод


Дніпро - Последний электровоз сошел с конвейера еще в 2008 году,
По состоянию на 1 сентября 2018 года ГП «Днепропетровский электровозостроительный завод» имеет непогашенную задолженность по заработной плате в сумме более 7 миллионов гривен и специализируется исключительно на ремонте оборудования. Директора завода Александра Зельдина подозревают в хищении 3 миллионов гривен. Во время обысков в его доме обнаружили золотой умывальник и золотые именные часы от президента РФ.

ЗІМ - В 1968 году производство тепловозов было окончательно свёрнуто, но завод продолжал выпускать дизели для тепловозов.

Луганськ - під окупацією

Щодо "Тризубів":

Очікується, що на першому етапі співпраці буде поставлено 30 вантажних дизельних локомотивів GE ТЕ33А. Рівень локалізації складе 10 %.
На другому етапі співпраці передбачається збільшити рівень локалізації виробництва до 40 %. Імовірно, виробництво буде налагоджене на базі Крюківського вагонобудівного заводу.

Тому, не все так погано у нашому домі ;)
V2
4
 
Повідомлень: 5638
З нами з: 03.07.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1285128612871288>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: prodigy і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6481
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8153
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4970
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.